Viral: Ola polar hace salir extrañas criaturas a la calle y se desatan las teorías

La ola polar que afecta a Argentina y a Chile ha dado lugar a insólitas situaciones, pero al otro lado de la cordillera un video viral de dos figuras diminutas corriendo en las calles heladas de Río Gallegos, en Santa Cruz, dejó helados a todos.

La usuaria de Facebook, Lechu Domínguez, compartió el video que rápidamente despertó teorías sobre duendes en la ciudad. Sin embargo, el misterio se disipa al revelar que eran dos personas disfrazadas como parte de una broma. Las reacciones en redes sociales han sido variadas, desde el asombro hasta el humor.

“Vas con el cagas@ de no caerte en las calles y de repente!!!! duendes en Río gallegos, los vi y me saludaron no estoy loca jajajaja que buena onda!!”, escribió.

¿Duendes en Río Gallegos? Foto: Captura Facebook Lechu Domínguez.

¿Duendes a la vista?

La mujer rápidamente dedujo que eran criaturas mitológicas, al igual que varios de los usuarios que vieron el video viral. Sin embargo, con el pasar de los segundos el clip pierde misticismo al dejar en evidencia dos personas agachadas con pelucas y capas que solo estaban protagonizando un video de humor.

La vecina que compartió el video se dedica a la confección de artesanías, entre las que destacan las figuras de duendes en porcelana fría.

A pesar del desenlace cómico, algunos vecinos insisten en haber visto duendes, mientras otros aplauden la creatividad para aligerar el frío extremo.

“Los vi se dieron tremendo golpe” y “Qué lindo ponerle un poco de onda a este frío” son algunas de las reacciones al video.