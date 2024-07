Diputado pide salida de CHV de periodista que tuvo “lapsus” en comentario sobre atentado a Donald Trump

El ataque a Donald Trump no sólo impactó a nivel mundial por el hecho en sí y las dos muertes que provocó. En Chile además, se hizo viral el comentario que hiciera un periodista de Chilevisión y por el cual ahora hasta un diputado está pidiendo su salida.

Pablo Torres dijo en su informativo que el disparo contra el candidato a la presidencia de Estados Unidos, fue “casi perfecto, porque finalmente por 10 centímetros lamentablemente falló en lo que fue el intento de asesinato del ex presidente Donald Trump”.

El momento fue capturado y viralizado en redes sociales. Es más, el diputado Gonzalo de la Carrera pidió su cabeza: “Ese periodista tiene que salir y se le debe revocar la licencia”.

La respuesta del periodista

A un cibernauta, el periodista le respondió: “Creo que eres el primero en esta red social que pregunta calmadamente. No, fue entre lapsus y fuera de contexto. Lo lamentable era que el ataque “casi perfecto” igual pasó: dejó un muerto con varios heridos graves. Fue una traspapelada de palabra sobre un hecho horrible”.

“Ahora se llama ‘lapsus’ El que explica se complica”; “Entonces pide disculpas públicas en la tele, no acá en RRSS. El agravio fue televisivo, la disculpa debe serlo también”; “Yo creo que fue un lapsus, porque sino sabría perfectamente que tiene todas las de perder ( como ahora) No digo q no sea “zurdo”: pero demos el beneficio de la de buena Fe, nadie es tan tonto”; “Yo entendí perfecto el contexto, que no les resultó el plan a los otros no más. La gente entiende lo que quiere entender. Usted no lea los mensajes mejor”, le respondieron al reportero con su explicación.

Trump tras el ataque

Trump partió agradeciendo “a todos por los pensamientos y oraciones ayer. Es como si hubiese sido Dios solo el que evitó que lo impensable pasara. No tendremos MIEDO, sino que nos mantendremos fuertes en nuestra fe y desafiantes frente al mal”, aseguró el exmandatario.

Además, agregó que “en este momento, es más importante que nunca que nos mantengamos unidos y mostremos nuestro verdadero carácter como estadounidenses, manteniéndonos fuertes y decididos y no permitiendo que el mal gane”.