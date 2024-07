“No paga pensión”: Hija de Yuyuniz Navas reveló la nula relación con su padre Álvaro Casanova

La joven integrante de Gran Hermano de CHV, Antonia Casanova se refirió a la nula relación que tiene con su padre, el modelo farandulero Álvaro Casanova, a quien acusó de no cumplir ni si quiera con su responsabilidad como proveedor.

Fue durante una dinámica del reality, que la hija de Yuyuniz Navas -con quien entró al encierro en la casona en Argentina- reveló que la figura de su progenitor la conoce solo a través de lo que vio por televisión, cuando era toda una estrella en la época del 2000.

“Yo no tengo lazo con mi papá. Lo conozco de la tele, pero no hay relación y no paga pensión”, contó la joven de 23 años, ante la presencia de sus demás compañeros, Sebastián Ramírez y su padre.

Hace una década atrás, fue la propia hija de Eli de Caso quien reveló que Álvaro Casanova era un padre ausente.

“No me cabe duda que Álvaro ama a su hija, pero su inmadurez lo hizo alejarse”, dijo la ex actriz y ahora instructora de Yoga. Además recordó un episodio de violencia que la hizo separarse, los cuales fueron en presencia de Antonia en plena infancia.

Respecto a esos años, Antonia reveló que en su época escolar sufrió de bullying por ser considerada “flaite entre tanto cuico”, según sus palabras, lo que provocó que su madre optara por cambiarla de colegio.

Actualmente, la joven de 23 años trabaja como modelo y su sueño es ser DJ. Además, estudia Diseño Gráfico, carrera que dejó en pausa para incursionar en el programa de telerrealidad junto a su madre.

Yuyuniz, actriz y pintora de 52 años es conocida por haber participado de las recordadas teleseries “Aquelarre” y “Loca Piel”. Además, es hija de la icónica presentadora de televisión Eli de Caso, y hermana de la también presentadora Krishna Navas de Caso.