“Una como que le tiene rabia al marido”: Vale Roth comenta resultados de terapia familiar con Miguel de la Fuente

La influencer Valentina Roth reveló a sus seguidores que se encuentra en terapia familiar con su marido Miguel de la Fuente, como una forma de corregir ciertas actitudes de ambos, que podrían entorpecer la relación tras convertirse en padres de la pequeña Antonia.

PUBLICIDAD

Si bien, aclaró que su marido es el hombre perfecto y lo ama con todo su corazón, son reacciones involuntarias de ambas partes que es mejor corregir a tiempo, antes de que sea demasiado tarde.

“Es lo más inteligente (tomar terapia). Lo que no sería inteligente es quedarse de brazos cruzados frente a una situación que no esté bien, que se cacha que no está bien, y yo no estoy bien y el ambiente no está bien... Entonces, en vez de preocuparse, hay que ocuparse”, comentó a modo de consejo.

Valentina Roth en terapia familiar

La exchica Yingo, ahora de 34 años, comentó que tampoco ha sido una terapia tan fácil, puesto que las emociones y llantos están a flor de piel.

“Las terapias igual son cuáticas, porque vas soltando todo y vas viendo por qué tienes como rabia acumulada y terminas llorando. Yo lloré como cuatro veces en una hora”, sinceró.

En cuanto a los motivos, Vale Roth reveló que la paternidad fue un cambio radical en sus vidas, lo que generó que surgieran otras necesidades que antes no estaban contempladas, debiendo cambiar sus rutinas.

“Es que yo amo ser mamá, me encanta, pero una como que le tiene rabia al marido y como que... bueno, muchas me van a entender”, señaló, refiriéndose que el padre a veces es “casi como inútil” y tiene más libertad que ella, quien se llevaría el mayor peso de los cuidados que exige Antonia.

Finalmente, recalcó que “Miguel como hombre es demasiado bacán. Es bueno, muy sano, tierno, buena persona, trabajador, se saca la cresta y nunca me ha levantado el tono, ni nada... Son otras cosas que hay que ir arreglando con el tiempo, con terapia y hablando, porque uno no puede andar guardándose cosas porque explotas después”, señaló, consignó La Cuarta.