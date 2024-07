“Amo ser tu mamá”: Daniela Aránguiz dedica bonitas y orgullosas palabras para su hija adolescente Agustina

Bonitas y orgullosas palabras dedicó Daniela Aránguiz a su hija adolescente Agustina, fruto de su anterior matrimonio con el hoy exfutbolista Jorge Valdivia, a través de sus redes sociales.

La panelista de “Sígueme”, reflexionó sobre el paso del tiempo y la alegría que es tener a esta joven como su “bebé”, cuando muy pronto cumple 17 años, mediante una historia de Instagram.

En la fotografía, la influencer se aprecia abrazada de su retoña, con lo cual queda en evidencia cuánto ha crecido, según recoge Página 7.

“No puedo creer cómo pasó tan rápido”

“Fui mamá a los 20 y me encanta lo que logré. ¿Me costó? Nada, porque todo fue natural, con mi amor y mi decisión”, inició sus palabras.

En este sentido, la exchica “Mekano” hizo énfasis en que “mi Agu ahora, en septiembre, cumple 17 años y no puedo creer cómo pasó tan rápido”.

Instagram. Daniela Aránguiz

“Lo que más me gusta es que ella me mira y me dice ‘mamá, qué joven y linda’, jajaja te amo. Mi guagua. Amo ser tu mamá, mi bella Agu”, expresó la exparticipante de “Tierra Brava”.

Imitando el sendero de su madre, Agustina Valdivia se realizó un drástico cambio de look, con ayuda de mamá.

La rostro de TV+ compartió un registro en el cual enseña la nueva apariencia de su hija, quien se inclinó por un tono rubio.

“Me encanta”, escribió “Dani” en los comentarios, los cuales son bastantes, y muchos de ellos coinciden en señalar el gran parecido entre ambas. En tanto, Pamela Díaz, indicó también: “Minaaa q lindaaa”.

“Por su suerte se parece a su mamá, tan linda”; “Es muy hermosa la hija de Daniela”; “Es igual a la Dani, menos mal”; “Está muy bella tu hija, igual a mamá”; “Tiene pura cara de modelo”, son sólo algunos de los mensajes que le escribieron a Aránguiz.