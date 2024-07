“Fueron prepotentes a morir”: Pincoya revela el mal rato que pasó con guardias municipales de Independencia

La exparticipante de Gran Hermano, Jennifer Galvarini, más conocida como Pincoya Sin Glamour dio a conocer una ingrata situación que vivió con guardias municipales de Independencia, quienes le habrían dicho de mala manera que no podía vender en el parque de la comuna.

En conversación con Publimetro, reconoció que está de acuerdo en que se controle a los comerciantes e incluso que les cobren por un permiso, pero rechazó de manera tajante el trato que recibió de parte de los fiscalizadores, quien quisieron echarla del lugar, a pesar que ella les decía que acataría la orden.

Según contó a este medio “siempre vendía los domingos en Chiloé para realizar donaciones al Hogar de Cristo, puesto que considero que es más bonito sacrificarse para entregar colaciones”, explicó, dando cuenta para qué usaría las ganancias de las ventas.

Pero, si bien en la isla los coleros cuentan con la autorización del alcalde, acá en Santiago se llevó la sorpresa de que estaban prohibidas las ventas al estilo “ferias de las pulgas”.

Pincoya revela mal trato de guardias municipales

“Cuando iba llegando al parque las patrullas de seguridad ciudadana me detuvieron y me dijeron que no se podía vender. Yo ahí me senté, porque estaba casada, si caminé desde el metro con las maletas, pero se tiraron a choro y me dijeron que me tenía que ir del parque”, lamentó la finalista del reality.

Tras ello, les explicó a los seis funcionarios que obedecería la instrucción, pero se iba a quedar en el lugar descansado, pero los hombres no cedieron.

“‘Tú no me puedes sacar. Si no voy a vender’, les dije, pero me estuvieron custodiando dos carros, como con seis tipos. ‘Que te tienes que ir’, me decían. Fueron prepotentes a morir”, reveló.

Finalmente, Pincoya hizo un llamado a los alcaldes a ponerse la mano en el corazón por los vecinos que necesitan dinero y les permitan tener un día libre para poder vender sus productos, los cuales ella confiesa que, por su parte, corresponde a ropa que le quedó chica a su hijo Felipe y la comercializa a mil pesos cada prenda.

“Estoy de acuerdo que cobren, pero el domingo deberían dejar a la gente hacer feria libre sin cobrar. Si es para parar la olla”, sentenció.

Pincoya sobre Gran Hermano 2

Además, en conversación con el programa Que te lo digo de Zona Latina, Pincoya aprovechó para hablar de Gran Hermano 2, reconociendo que en caso de recibir alguna oferta igual evaluaría la opción de volver a encerrarse y además, reveló que según su experiencia, Yuhui Lee podría ser el favorito de la producción para ganar el programa de CHV.