“Esto no lo he contado nunca antes...”: Kenita Larraín revela estremecedor dato de la última vez que vio a Felipe Camiroaga

“Sentí la presencia de la muerte”, fue parte de lo que contó la numeróloga Kenita Larraín en el podcast “Arcanas Mayores”, donde reveló algunos datos inéditos de la última vez que vio y conversó con Felipe Camiroaga, encuentro ocurrido días antes del fatal accidente del Casa-212 en el Archipiélago Juan Fernández donde murió el conductor de televisión en septiembre de 2011.

Así, durante la conversación, Kenita Larraín recordó que lo ocurrido con Camiroaga “fue súper doloroso para mí e inesperado para todos”, reviviendo el impacto que causó la muerte de quien en ese momento era considerado uno de los personajes más importantes de la televisión y el espectáculo chileno.

La revelación de Kenita Larraín sobre Camiroaga

Fue en ese momento cuanto señaló que “yo lo había visto como una semana antes y mira, por qué te voy a contar esto, porque yo siento que esto no lo he contado nunca antes...”, comenzó diciendo.

Luego agregó que “yo me imagino la muerte que es una energía como que te viene rondando desde días antes. Tengo esa sensación porque lo sentí, porque lo vi una semana antes y sentí algo extraño”.

En ese sentido, añadió que “cuando yo lo vi esa última vez algo en mí dijo ‘¿sabes qué? Ya no quiero más esto’. Me trajo como mucha angustia”.

Y aunque aseguró que sintió esa presencia de la muerte, esto solo lo entendió mucho después de ocurridos los hechos, ya que en ese momento lo interpretó de otra manera.

“Esa energía que yo sentí la última vez que vi a Felipe, días antes que tuviera el accidente, yo la interpreté de otra forma, pensando que estaba tomando una decisión de terminar la relación (…) Una semana después ocurre el accidente”, dijo Kenita Larraín.

“Cuando yo me alejé de este evento, empecé a comprender mejor, desde el corazón, lo que había pasado. Me di cuenta que yo no estaba tomando una decisión de que se iba a terminar la relación, cómo la estábamos viviendo, si no que yo sentí la energía de la muerte. A mí también me produce algo en el cuerpo, como que se me pone la piel de gallina”, cerró diciendo Kenita sobre su último encuentro con Camiroaga.