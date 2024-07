“No pedí nacer, ¿por qué tengo que trabajar?”: revuelo por argumento de joven que pide a sus padres que lo mantengan

No es primera vez que una persona reclama por tener que trabajar y se molesta con sus padres por haberlo traído al mundo, sin su voluntad. Pero ahora la diferencia es que muy cerca, en Argentina, un joven de 21 años grabó un video argumentando que no quiere trabajar y que sus padres se tienen que hacer responsables.

PUBLICIDAD

Hassan Azteca dice que sus padres lo deberían mantener, porque “o sea si yo no pedí nacer, ¿por qué tengo que trabajar ahora?, que me mantengan ellos y listo”.

”Considero que a pesar de tener 21 años no estoy obligado a trabajar porque básicamente, yo nací sin mi consentimiento, o sea mis papás me obligaron a nacer (...) no me preguntaron si yo quería nacer, no me pidieron consentimiento y no tiene sentido que porque mis papás hayan querido darme la vida hace 21 años, ahora yo tenga que trabajar”, dijo el tiktoker argentino.

“O sea si yo no pedí nacer, ¿por qué tengo que trabajar ahora?”, que me mantengan ellos y listo, porque si me quisieron tener, que me mantengan, así de simple”, sentenció.

Debates en redes sociales

Si bien la mayoría de los cibernautas no estaban de acuerdo con sus argumentos, otros sí. “Su lógica esta mal pero no tan mal...”; “No veo fallas en su lógica”; “Lo banco No hay que laburar hasta que sea estrictamente necesario”, dijeron algunos.

Otros por supuesto, lo contrario. “Alguien me puede decir cómo me contacto con mi futuro bebé a ver si quiere nacer”; “Que vuelva la milicia obligatoria”; “A mí me hubiese gustado que antes de nacer, como que me pasen un catálogo así.... con las opciones disponibles así elijo mis padres, mi color de piel, el país en que voy a nacer.... es duro esto che”.