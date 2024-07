“No soy tan bueno como la gente piensa”: Pedro Engel y Tomás Vodanovic conversaron del futuro en el programa de Héctor Morales

“No soy tan bueno como la gente piensa”, fue una de las primeras cosas que dijo a modo de presentación el tarotista Pedro Engel, al inicio del programa “Futuro Esplendor” de UChile TV, conducido por el actor Héctor Morales y en el que estuvo junto al alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic en el inicio de la segunda temporada del espacio.

En la oportunidad, Pedro Engel se presentó además señalando que “soy un anciano de la tribu, no soy tan bueno como la gente piensa, me llamo Pedro Engel, tengo 74 años, lo que sí, soy la mayor parte del día feliz”.

Por su parte, el alcalde de Maipú se presentó indicando que “creo que soy una persona simple, sencilla, trabajadora, apasionada con lo que hago, honesto también. Algo malo..., soy un poquito fanático de la pega y eso me trae otros costos asociados, me cuesta equilibrar”.

Qué piensan del futuro

El espacio televisivo conducido por Héctor Morales invita a distintos personajes de la actualidad chilena a pensar en el futuro, por lo que las preguntas son dirigidas hacia ese lugar, pasando por momentos de sus vidas.

En ese sentido, en su momento, el alcalde Vodanovic aseguró que “yo no sé nada de futuro”, agregando que cuando era más joven tendía a planificar más las cosas, pero que actualmente prefiere vivir el día a día.

“Hoy veo que la cantidad de variables que inciden, me hacen mas vivir el día a día que tener tanta proyeccion de futuro, a mi el futuro me genera mas incertidumbre (...) Mi sueño de chico era ser periodista deportivo y viajar, después ya en la enseñanza media me metí más en el rol de dirigente estudiantil”, contó Tomás Vodanovic, agregando que ahí prefirió buscar los medios para hacer el mundo más justo.

Por su parte, Pedro Engel añadió que “los seres humanos somos luz y sombra y sin sombras sería muy aburrida una persona (...) La gente dice que mi voz los tranquiliza, pero sí mantengo la fe de que nos vamos a poder mirar, a poder amar, que los nietos, los bisnuetos de la dictadura nos vamos a abrazar”.

En la segunda temporada de “Futuro Esplendor” también contará en sus próximos capítulos con invitados como Fernando Castillo “No estoy creici”, la diputada Emilia Schneider, la actriz María Paz Grandjean y otros rostros por confirmar.