“Gracias por todo y más “: Malucha Pinto celebró los 36 años de vida de su hijo diagnosticado con parálisis cerebral

Con una torta en sus manos y cantando a todo pulmón, la actriz Malucha Pinto celebró los 36 años de vida de su hijo Tomás, quien fue diagnosticado con parálisis cerebral.

“¡36 años! ¡Viva la vida Tomasito de mi corazón! ¡Gracias por todo y más hijito!”, celebró la también exintengrante de la Convención Constituyente. La razón, es porque al nacer los doctores le pronosticaron solo tres años de vida.

EL año 2021 invitada al programa De tú a tú, Malucha Pinto habló de la salud de su amado hijo.

Luego de estar cuatro años sola, tras la separación de su marido y luego de terminar su pololeo con Mauricio Pesutic, comenzó la relación con el papá de Tomás, Joaquín Eyzaguirre, hijo de Delfina Guzmán.

Con él se casó y tuvo a su segundo hijo. “Decidir tener un hijo fue una decisión profunda. Y lo planificamos”. Hizo una temporada de “De Chincol a jote” embarazada. “De hecho, con ‘Los Hueseros’ salía con el Tomy en la carreta. Lo disfrazábamos de hueserito porque Perla, la huesera, estaba embarazada”.

“Todos los años es un desafío”

“Todos los años es un desafío. Todas las mañanas, cuando voy a la pieza del Tomy, tengo un momento de decir ‘¿estará vivo?’. Pero también aprendes a vivir con eso porque esa plena conciencia del fin también estructura tu vida”. Cuenta que a su hijo hace muchos sonidos, le encanta la política y la música.

La actriz comenzó a escribir cartas para su hijo antes de tenerlo. “Entre lo más hermoso que recuerdo, es una pareja que estaban en pleno proceso de adopción y después de leer el libro decidieron adoptar a un niño con síndrome de up, digo yo no de Down. Dije ‘después de esto ya me puedo morir’”.

Coca Guazzini le manda un mensaje a su amiga. La también actriz revela que fue un “tremendo privilegio” el interpretar a Malucha en la obra “Tomás”, lo que emociona a la invitada una vez más. “Siempre con Coca nos hemos acompañado en los momentos más duros y más bellos también”, precisó.