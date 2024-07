“El nivel de cara dura”: La tajante opinión de Kel Calderón sobre la victoria de Nicolás Maduro en elecciones de Venezuela

Durante la madrugada de este lunes, el Consejo Nacional Electoral lanzó el primer boletín de las elecciones presidenciales de Venezuela, el cual arrojó que un 51,2% de los votos fueron para Nicolás Maduro, mientras que un 44,2% para el candidato opositor Edmundo González.

Los resultados del CNE, es controlado por el chavismo a través de la Asamblea Nacional, fueron dados a conocer por su presidente Elvis Amoroso, quien aseguró que dar el 80% de las mesas escrutadas el actual mandatario del país, quien gobierna desde el 2013, extenderá su régimen con un tercer mandato hasta el 2031.

Ante esto, los gobiernos de siete países latinoamericanos emitieron un comunicado en conjunto en el que exigieron a Maduro que garantice que se respetarán los resultados electorales.

“Los cancilleres de los países Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay seguimos de cerca los acontecimientos en Venezuela y consideramos indispensable que se cuente con garantías de que los resultados electorales respetarán a cabalidad la voluntad popular expresada por el pueblo venezolano en las urnas. Eso solo podrá conseguirse mediante un conteo de los votos transparente, que permita la verificación y control de veedores y delegados de todos los candidatos”, precisaba el escrito.

En este contexto, luego de que varias autoridades internacionales y grandes personas del mundo del espectáculo pusieran en duda el resultado, Kel Calderón se unió a este grupo y lanzó una tajante opinión sobre las elecciones en Venezuela.

A través de su cuenta de Instagram, la abogada reveló su preocupación por las personas que se encuentran en el país vecino.

“Ufff... que dolor por Venezuela. Que fraude electoral más horrible”, expresó de entrada, adjuntando emojis de corazones rotos.

Acto seguido, se lanzó en contra del mandatario: “Escucho a Maduro y les juro que no me lo puedo creer... El nivel de cara dura. Lit ‘no quiero que vengan a meterse porque no quiero que vean como me robé la elección”, expresó sobre las declaraciones del presidente.

