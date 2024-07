Fue internada de urgencia: Exparticipante de Gran Hermano sufrió intoxicación por alcohol

“Me tengo que tomar todo eso al seco. Salí buena pa chupar”. Con esas palabras la exparticipante de Gran Hermano 1, Scarlette Gálvez, explicó cómo fue que terminó internada de urgencias la madrugada del sábado, tras tomarse hasta el agua del florero.

Fue ella quien dio a conocer la información en su cuenta de Instagram, compartiendo diversas historias y posteriormente un video, contando cómo terminó la regada celebración.

“Mi noche de sábado...no me junto más conmigo”, escribió, junto a la imagen de ella acostada sobre una camilla recibiendo una sonda con suero.

Tras ello, publicó un video recordando cómo se encontraba en las horas previas, bebiendo sin control.

“Al seco, al seco, ah, pero anoche. Me tengo que tomar todo eso al seco. Salí buena pa chupar”, reflexionó.

“Y bueno, chicos, ya me dieron el alta, como 300 lucas me salió el chistesito, así que no tomo más, porque francamente llegué de curada nomás. Ahora me voy a mi casita a tomar sopita de pollo, del lugar que nunca debí haber salido”, concluyó.

Scarlette Gálvez

¿Llega al Discípulo del Chef?

En el mes de mayo “Eskarcita” dio a conocer una emocionante noticia en sus redes sociales. Se trata nada menos que de su arribo a una nueva casa televisiva.

Si bien la joven no compartió más detalles respecto a cuál es el proyecto que se trae entre manos, durante el día compartió una serie de historias acerca del nuevo proyecto.

“Voy a una reunión importante, ahí verán”, señaló en una historia de Instagram. Pese a las lluvias la joven se dirigió al canal de televisión, donde probablemente mantuvo una reunión de trabajo.

Enseguida compartió otra historia mientras ingresaba al recinto, “De nuevo aquí”, señaló, refiriéndose a su regreso a Chilevisión, tras haber participado de la versión chilena del reality Gran Hermano.

Unas horas después compartió el gran anuncio: “Mi casa televisiva”, mientras posaba frente al frontis de Chilevisión. De esta forma, la influencer dio a conocer su retorno al canal que la vio saltar a la fama.