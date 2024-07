Karen Paola reveló que tuvo bulimia hasta 2021: comenzó cuando en Mekano le pidieron bajar de peso en una semana o “se iba del programa”

Desde los 17 años hasta 2021 fue el tiempo en que tuvo bulimia, reveló la cantante Karen Bejarano, más conocida como Karen Paola, quien en el podcast de la influencer “Economina”, Javiera Quiroga, indicó que todo comenzó cuando en Mekano le pidieron bajar de peso de un martes a un viernes o de lo contrario debía irse del programa.

En la conversación, Karen Paola indicó que en ese momento no estaba gorda, si no que “en un peso normal”, pero que la presión que le impusieron más los comentarios que recibía de distintas personas en la calle le hicieron creer que su cuerpo no estaba lo “suficientemente bien” para la televisión, cayendo en el peligroso trastorno alimenticio.

“Para mí la perfección es un cuerpo sano”

“Yo entré con 17 años, mi cuerpo estaba desarrollándose todavía y no tenía las curvas tampoco que tenían la mayoría de mis compañeras, brasileñas por ejemplo, pero ¿qué se buscaba? La perfección, la perfección es un cuerpo 90, 60, 90 en ese tiempo. Para mí la perfección es un cuerpo sano”, comenzó contando Karen Paola.

A lo anterior agregó que “llegó un punto, en el que insisto, no estaba en un mal peso, estaba en un peso normal, pero se me dice que tenía que bajar de peso porque, claro, yo entendía, porque la gente me decía en la calle ‘ah, usted es más flaquita en persona, en la tele se ve gorda’. Eso era algo que me decían constantemente en la calle”.

Luego, Karen Paola apuntó diciendo que tras ver los videos de ese tiempo y analizarlos se da cuenta que en verdad no había nada malo con su cuerpo.

“Quizá en persona me veía más delgada, pero no era gorda. Y cuando se me hace esta sugerencia que es como o bajas o te vas, yo no me lo tomé para nada como talla. Dije ‘ok, estoy gorda, tengo que bajar de peso’. Y me lo dijeron a mi y a otras dos compañeras, y esas dos compañeras se mataron de risa, se burlaron de la situación y siguieron con su vida, pero a mí me caló súper hondo. Entonces yo entré en una bulimia, ese fue el día en que cambió mi vida y empecé a vomitar absolutamente todo lo que ingería. O sea, yo realmente fui bulímica hasta el 2021″, cerró contando Karen Paola.

