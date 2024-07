¿Un avistamiento ovni o un meteorito? Amaro Gómez-Pablos compartió en sus redes la grabación de un extraño fenómeno en los cielos de la RM

Un brillante objeto atraviesa el cielo nocturno y luego desaparece, es lo que se ve en el registro publicado por el periodista Amaro Gómez-Pablos en su cuenta de Instagram, y donde aprovechó de comentar lo que podría haber sido, agregando que hará sus “propias indagaciones” para determinar qué es lo que se ve.

Así, en la publicación, Amaro Gómez-Pablos califica la observación del objeto como “un fenómeno extraordinario”, sin aventurarse a darle un nombre o un origen determinado.

“Lo has visto en el cielo? A mí me ha llamado mucho la atención esas imágenes impresionantes en redes sociales. Qué raro, a mí me parece un fenómeno extraordinario porque se ve poco a estas alturas del año, sobre todo en un lugar como el Cajón del Maipo”, asegura el periodista en el registro de la publicación.

Luego, llama a comentar y entregar mayores antecedentes indicando que “si sabes algo coméntame aquí, yo voy a hacer mis propias indagaciones y nos mantenemos en contacto”.

Otras personas también se han referido al registro

La publicación del periodista no ha sido la única que se ha visto en redes durante estos días, ya que en la publicación de Amaro se sumaron otros como la diputada María Luisa Cordero, quien le comentó que “cuando niña lo vi en los cielos de Puerto Montt y mis padres decían que era un meteorito que caía”, señaló.

Por su parte, el periodista Kevin Felgueras también se refirió al fenómeno diciendo que dentro de su experiencia respecto a la ufología y otros fenómenos similares, por ahora, prefiere guardar reserva y solo comentar que “es algo hermoso”.

El registro del avistamiento fue subido también por varios usuarios, mientras que en el posteo de Amaro muchos señalan que este tipo de fenómenos están siendo comunes en la zona del Cajón del Maipo.

“Vivo acá en el cajón y todas estas últimas noches hemos tenido avistamientos de fenómenos no comunes...hemos grabado y otros no hemos alcanzado hacerlo...pero si a diario hay movimiento espaciales, son muy cautivantes”, escribió un usuario, mientras otro añadió que vio algo similar camino a Romeral, apuntando que “gracias por compartir el registro, porque no encontré forma de explicarle a mi familia lo que vi en ese momento”.