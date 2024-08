“Les lavaron el cerebro para siempre”: Venezolano se viraliza por mensaje enviado a sus padres tras elecciones

Las elecciones que se realizaron en Venezuela este domingo recién pasado, no sólo ha tenido implicancias en ese país, sino que en toda la región, donde muchos ciudadanos de ese país han debido emigrar para buscar mejores horizontes y que por estos días no dan crédito a los resultados presidenciales que- según lo informado por el propio gobierno- da por ganador a Nicolás Maduro.

Protestas en todos lados, las calles de Caracas plagadas de personas que piden transparencia y la publicación de las actas totales, son el panorama actual en ese país. No obstante, durante estos días también se han publicado historias familiares, de ciento de personas que está lejos de su país y de sus parientes.

Un caso es el de un venezolano radicado en Panamá. “¡Me duele tanto esto! Después de 10 años que emigré... Es increíble... Maldito sea Chávez y toda su maldita gente...”, escribió el usuario de “X”, que dejó un pantallazo de la conversación con su madre en Whatsapp.

“Mamá, ¿sabes qué? No hablemos más... Tú y mi papá solo creen en lo que ven en el canal del Estado. No salen a la calle. no trabajan... no hacen nada para saber lo que realmente está pasando en el país”, parte diciéndole a su madre.

“Para ustedes, el criterio es solo lo que diga Maduro y su gente. Les lavaron el cerebro para siempre. Me da tanta tristeza y pena que mis padres, ya casi con 80 años, sigan apoyando un régimen que prácticamente les robó los sueños y el futuro a la gran mayoría de jóvenes venezolanos. Chao”, terminó el mensaje.

Cibernauta recibe apoyo en las redes

“Qué lástima que no entiendan ni con manzanas todo lo que representa el chavismo y aun así lo defiendan hasta la muerte”, “Quebrar familias y separarnos como país fue el mejor logro del régimen, es hasta macabra la manera que logran que alguien se ponga en contra de sus propios hijos. Siento mucho esta separación forzada, espero que tu vida te traiga siempre personas que te abracen”, “Hace 7 años no hablo con mi padre y varios familiares a causa de lo mismo. Murieron con el chavismo y ahí quedarán”; “Mi abuela con la misma vaina. De pana provoca no mandarles ni un dólar más y que se sostengan con lo que les da maduro a ver. Porque no entiendo xuxa! Siempre diciendo que todo caro que no se encuentra nada que está todo mal que le mandemos. No entiendo”; “te acompaño hermana, yo viví la misma situación con mi papá, no vale la pena tienen el cerebro lavado. Que se queden con su maldito chavismo ya que no les importan sus hijos”, son solo una pequeña muestra de los comentarios.