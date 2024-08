Luka Tudor evalúa acciones legales tras su salida de “Los Tenores” por pelea con Juan Cristóbal Guarello: “Al final los perjudicados fuimos él y yo”

El año pasado quedó la grande en Radio ADN, especialmente en el programa deportivo “Los Tenores”, donde Juan Cristóbal Guarello y Luka Tudor eran panelistas. Pero todo se pudrió y ambos terminaron fuera de la estación radial.

¿El origen del problema? Se originó cuando el otrora director deportivo de selecciones nacionales de fútbol, Francis Cagigao, fue invitado a “Los Tenores”.

Salió un audio en el que se suponía que quedaba claro que Tudor estaba en conocimiento de que Cagigao iría a la radio a enfrentar a Guarello por todas las cosas que el periodista había dicho de él. Eso molestó a Guarello, provocando una pelea. Tiempo después ambos limaron asperezas y el mismo Guarello dijo que Tudor no tenía idea de lo que iba a pasar.

Ahora en el programa “Todo va a estar bien” de TV+, el exjugador de la UC hizo sus descargos y además precisó que está evaluando acciones legales contra Radio ADN.

“La radio preparó esto, en la radio aceptaron que Caggigao hiciera los descargos y hablara 12 minutos, ¿qué tenía que ver yo? Salió una grabación porque habíamos peleado la semana anterior, donde me decía como que quizás tenía una relación con representantes, la verdad es que ahí hubo un tema de los editores, de los periodistas y otra agente, varios no se hicieron cargo”, dijo Tudor a Eduardo de la Iglesia.

Agregó que “al final los perjudicados fuimos Guarello y yo (...) él me respetaba mucho y yo lo respetaba y respeto, espero que me siga respetando, porque la verdad es que hay otros responsables, ya veremos qué pasa con esa gente, yo busco la verdad”.

Respecto a futuras acciones legales, Tudor indicó que “vamos a ver, estamos viendo qué vamos a hacer, porque la verdad es que es un costo energético bien grande”.

Explicó que en la radio no se informó nada sobre la visita de Cagigao, “yo no sabía nada de este tipo, por ciertas cosas que yo escuché de la Anfp le dije a mi editor ‘oye cuidado con este gallo que va con pistola, tanque. En esa radio no había reuniones de pauta, porque la pregunta es por qué no hubo una reunión de pauta para un programa tan importante como éste”.