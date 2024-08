“Tengo ganas de renunciar”: Cami Andrade se sinceró con Gran Hermano tras sentirse desilusionada de sus cercanas

La casa de Gran Hermano ha estado llena de polémicas en los últimos días y en esta ocasión Camila Andrade fue el centro de una nueva complicación en la edición chilena del reality show.

“Tengo ganas de renunciar. Como que me siento un poco decepcionada de que en algún punto igual las personas con las que yo comparto todos los días, día y noche, hayan hecho comentarios yo no estando presente”, de esta manera –y con lágrimas– vomitó Cami Andrade en el confesionario lo que sentía en las últimas horas luego de enterarse, gracias a Camila Power que, a quienes considera sus amigas dentro el encierro (Chama y Michelle Carvalho) hablaran de ella a sus espaldas.

“El Tridente”, como se ha catalogado popularmente a este trío de amigas, al parecer pasa por una crisis y con Camila Power entremedio, quien ha tenido un sinfín de discusiones con Michelle Carvalho, Camila Andrade y Chama.

“Si yo hubiese sido tú, me hubiese gustado que a mí me lo dijeran, y por eso lo dije, y qué paja yo salir perjudicada por ello. Yo me quedo tranquila con que lo mío fue con la mejor intención y que tú no seai’ weo... y ya está”, fueron los dichos de Camila Power a Cami Andrade advirtiéndole de la situación de los comentarios de sus amigas.

Camila Andrade finalizó su confesión ante Gran Hermano con un “No es fácil estar acá encerrado lejos de la gente que te da el soporte todo el tiempo, entonces ya estoy como agobiada ya”.

Este encuentro entre Camila Andrade y sus amigas se suma a las recientes polémicas en la casa de Yuyuniz con Michelle y Yuhui con Sebastián Ramírez. Queda esperar si existirá una solución a esta discusión entre “El Tridente” en el próximo capítulo de Gran Hermano Chile 2.