Vanesa Borghi realizó potente reflexión tras cumplir ocho meses de embarazo: “existen muchos miedos, ansiedad, incertidumbre”

Vanesa Borghi está a solamente unas semanas de convertirse en madre, y es que la exMorandé con Compañía ya tiene ocho meses de embarazo.

Cabe recordar que la modelo y presentadora argentina se encuentra esperando su primer hijo junto a su actual pareja, Carlos Garcés.

En este contexto, es donde Vanesa decidió hacer una profunda reflexión sobre estos meses y lo que se vendrá en el futuro con la llegada de su bebé.

“Ya son ocho meses”, partió escribiendo en la publicación de Instagram, en donde adjunto imágenes de su pancita. “Te amamos demasiado gordito, pronto estarás con nosotros, ansiamos ver tu carita, saber cómo eres”, expresó con emoción.

Posteriormente, Borghi se sinceró sobre cómo se ha estado sintiendo en estas últimas semanas de este proceso: “Por mi parte, también existen muchos miedos, ansiedad, incertidumbre”, confesó.

“Es otra etapa y si bien es algo que soñamos como papás, es un cambio grande en la pareja, en el trabajo, muchas veces implica soltar, tratar de no controlar todo (cosa que se me hace muy difícil), porque no se puede…”, continuó explicando.

“Sentir miedo como madre es normal, pero trata de apoyarte en familiares, amigos, recuerda que no tienes que hacerlo todo sola”, aconsejó a sus seguidoras.

Finalmente, Vanessa le preguntó a las cibernautas: “¿Sentiste miedos en el embarazo y cuando nació tu bebé? Esta típica pregunta, ¿lo estaré haciendo bien?”.

Por su parte, las seguidoras le mandaron mensajes a la modelo argentina: “Creo que el miedo acaba en el momento que tienes a tu bebé en brazos y te confirman que todo está bien!”; “Uno no puede evitar pensar demasiado querer ser la mejor en todo, pero tranquila el amor que sentirás será tan grande que harás eso y más de lo que imaginas”; “Lo estás haciendo perfecto. Todo va a estar y va a salir bien, el miedo siempre está y más aún si se trata de la personita a la cual amamos tanto... tranquila Vane”; fueron algunas de las respuestas.