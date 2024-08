“Ella era confrontacional, era directa”: Bambino discrepa con fans de Cony Capelli que dan su apoyo a Michelle Carvalho

Nueva polémica en Gran Hermano Chile, pero esta vez fuera de “La casa más famosa del mundo”. Y es que Fernando “Bambino” Altamirano, ex integrante de GH en su primera edición, arremetió en contra de algunas fanáticas de la ganadora de la temporada 2023, Constanza Capelli, por brindarle su apoyo a Michelle Carvalho.

Todos estos descargos los realizó Bambino a través de sus historias de Instagram: “De partida, les puedo decir que no lo he visto mucho, porque no lo encuentro muy bueno, y de lo poco que he visto, siempre he dicho, he transparentado que la única persona que me gusta es Pedro, porque es educado, no anda peleando, no se mete en cahuínes. Lo considero una persona correcta, con educación”.

Respecto a lo de Michelle, mencionó que “Lo que sí me parece curioso es que tantos fans de Cony apoyen a Michelle, porque a Cony yo nunca la escuché amenazar (...). Tampoco nunca la escuché pelar ni andar en cahuínes. Más bien la Cony era confrontacional, era directa, decía las cosas, lo que le parecía bien y lo que le parecía mal”.

Sumado a esto, Altamirano enfatiza en que no tiene favoritos, puesto que, casi ni ve el reality, pero sí le gusta Pedro por el ejemplo que da. Y Fernando, precisamente no era de los más queridos de la casa ni por el público, no por nada fue eliminado tempranamente (quinto en abandonar su edición) y con el 80,11% de la votación popular.