“Debes abandonar la casa inmediatamente”: Michelle Carvalho es eliminada por Gran Hermano

En el capítulo transmitido en vivo de Gran Hermano Chile de este martes 6 de agosto, Michelle Carvalho es eliminada de la casa tras contestar el “teléfono rojo” que entrega desafíos, premios o castigos.

Esta actividad, que se supone se activa en los momentos en que los participantes menos lo esperan, terminó castigando a la jugadora brasileña con la máxima sanción dentro de “La casa más famosa del mundo”: la eliminación.

El elenco quedó boquiabierto, y varios no lo creyeron. Afortunadamente, la conductora del programa, Diana Bolocco anunció en vivo que esta era una broma de la cual Michelle estaba enterada; un reto para que precisamente generara incertidumbre en la casa.

Una brillante actuación realizó Carvalho, terminando muy apenada previo a su salida y cada vez la broma fue tomando más credibilidad en sus compañeros.

“No entiendo. No sé si es broma o no, pero si es así y si decidieron así, y el público lo quiso así, ok. Yo recuerdo que había dicho acá en momento que si yo estuviera haciendo algo muy malo, estuviera muy mal, preferiría que me sacaran, pero no pensé que iba a ser así tan pronto tampoco”, dijo Michelle entre un mar de lágrimas.

Frente a esta situación, Pedro Astorga y Manu cuestionaron la actividad por el final que tuvo. “Ahora mismo yo creo que nadie quiere contestar el teléfono”, enfatizó Manuel.

“Me da mucha pena. Estaba creando lazos acá, amistades. La verdad no pensé que me iba a ir tan pronto, pero si dicen que fue pura coincidencia y bueno, me toca ir, bueno me tengo que ir nomás. Agradezco la oportunidad de haber estado acá, de haber conocido gente, quizás no me llevé tan bien con algunos, pero siempre fui 100% yo y me voy grata por la oportunidad y de haber conocido gente nueva y poder quizás establecer esas amistades afuera”, finalizó la chica reality.