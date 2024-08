“Entre nosotras igual existe un cariño”: Cony Capelli aclara polémica que la relaciona con Skarleth Labra

Luego de ser aludida por Fernando “Bambino” Altamirano, Constanza Capelli nuevamente figura dentro de una polémica. Esta vez, fue porque Skarleth Labra, ex participante de Gran Hermano Chile 2023, habría utilizado a Cony como ejemplo en un streaming de YouTube.

PUBLICIDAD

Fue mediante X que los fanáticos de ambas jugadores empezaron una discusión sin sentido, aludiendo a que “Merenguito” (Skarleth) hablaba mal de la triunfadora de la primera temporada y luego la trataba de amiga.

Constanza no quedó indiferente ante esta situación y fue mediante sus historias de Instagram que se refirió al tema: “ Yo hablé con la Merenguito y entre nosotras igual existe un cariño y un respeto, y yo creo que a veces las cosas se pueden malinterpretar. Entendemos, de ambas partes, que nuestros fans se preocupan por nosotras y, muchas veces, por protegernos de repente se hacen malos entendidos . Por eso quiero llamar a la calma, porque de verdad que ella no tiene una intención negativa hacia mí, es más bien una crítica al juego, refiriéndose a otros jugadores y si se ha comparado conmigo, que es un poco, naturalmente, lo que a veces sucede, no ha sido desde ese prisma”.

Cabe destacar que Constanza fue citada hace algunos días por Fernando Altamirano, ex compañero en el reality, puesto que, mediante su cuenta de Instagram cuestionó a parte de la fanaticada de Capelli que apoya a la cuestionada jugadora brasileña de esta temporada, Michelle Carvalho.

“Quiero igual decirle a ustedes, que son espectadores de este reality, que nos dejen a nosotros hacer nuestro trabajo. Que nos dejen opinar. A veces puede sentirse como una crítica porque podemos no estar de acuerdo con alguno de sus favoritos, pero déjennos hacer nuestro trabajo, que es simplemente disfrutar del reality, sumergirse en él, involucrarte”, enfatizó Capelli.

Recordemos que, tanto Constanza como Skarleth hoy cumplen un rol profesional en Chilevisión generando contenido de Gran Hermano. Cony está cada noche de viernes junto al periodista Juan Pablo Queraltó en el programa “Espiando la fiesta”, mientras que “Merenguito” sale al aire vía YouTube en “Stalkeando con Skar” en las tardes hábiles.