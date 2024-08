Tiktoker chilena arrendó Airbnb en el Cajón del Maipo y descubrió que fue un centro de tortura de la DINA: “Sigo impactada”

En un inesperado giro de acontecimientos, una joven chilena llamada Fernanda Valenzuela se volvió viral en TikTok después de compartir su espeluznante experiencia en el Cajón del Maipo. Lo que comenzó como una celebración tranquila del segundo aniversario con su pareja, terminó siendo un paseo “del terror” al descubrir que el Airbnb que habían arrendado era un antiguo centro de tortura de la DINA, la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet.

“Les juro que sigo impactada”, declaró de entrada la joven, antes de proceder a contar su experiencia en el “Chalet de Piedra” del Cajón del Maipo.

Fernanda y su pololo decidieron alquilar una residencia a través de Airbnb, atraídos por la aparente tranquilidad y belleza del lugar. “Ayer arrendamos una cabaña con mi pololo y resultó ser un centro donde torturaban”, reveló la joven todavía sorprendida con su experiencia.

“Era una casa enorme. A los lados tenía un par de cabañas, pero la cocina, la chimenea y todo eso estaba en el salón central que estaba en la casa”, describió Valenzuela en su video de TikTok. Sin embargo, las cosas tomaron un giro extraño desde el momento en que llegaron.

Al llegar, fueron recibidos por una mujer que se puso a cantar y marchar. Aunque al principio lo tomaron con humor, pronto se dieron cuenta de que algo no estaba bien. “Nos partió hablando de política, de muchos presidentes y nosotros íbamos en otra”, relató Valenzuela. A medida que pasaban las horas, comenzaron a notar aspectos inquietantes en la casa. “Habían muchas partes de la casa que eran muy raras”, señaló la joven, describiendo sótanos, pasadizos, y salones con cortinas que impedían ver hacia la casa.

El verdadero horror se reveló cuando el pololo de Fernanda decidió buscar información sobre la casa en Google. En esta búsqueda, descubrió que la residencia había sido utilizada como un centro de tortura durante la dictadura de Pinochet. Sin embargo, decidió no decirle nada a Fernanda para no asustarla más. Fue hasta la mañana siguiente cuando le contó la verdad, confirmando las sospechas de la joven.

“Me hizo todo el sentido del mundo porque habían cosas demasiado raras”, recordó Valenzuela. La noticia la dejó impactada y con un profundo miedo a explorar más el lugar.

Fernanda, claramente afectada por la experiencia, expresó su intención de someterse a una limpieza energética. “Creo demasiado en esto de las vibras y obviamente me voy a hacer una limpieza energética después de esto porque, no sé, les juro que me dio demasiado miedo”, dijo en su video.

Aunque Valenzuela no reveló el nombre exacto de la cabaña en TikTok, los usuarios de la plataforma confirmaron que se trata de la Casa de Piedra, una construcción que, según un reportaje de Ciper, fue utilizada como cuartel de exterminio y “secreto lugar de juerga” de la DINA.

