“¡Tú no deberías tener espacio público!”: Francisco Orrego increpó a Roberto Ávila por declaración a favor de elecciones venezolanas

En el capítulo del programa Sin Filtros TV transmitido el pasado lunes 5 de agosto, dos de los panelistas de la mesa, Francisco Orrego y Roberto Ávila, protagonizaron un tenso momento tras compartir visiones acerca de la controvertida actualidad de Venezuela.

El abogado de izquierda Roberto Ávila, tras una pregunta del conductor Gonzalo Feito sobre el resultado de las recientes elecciones venezolanas, fue tajante: “Yo creo que este proceso es legítimo, ganó Maduro”.

Ante esto, el periodista le dio el pase al abogado por la Universidad de Chile, Francisco Orrego, quien no hizo esperar con su extensa y dirigida respuesta para encarar a Ávila: “Eres una vergüenza. Tu discurso debería darte vergüenza. Y yo le pido disculpas a todos los venezolanos que están escuchando tu discurso negacionista y defensor del régimen de Maduro, que es un dictador asesino y criminal . Tú no deberías tener cara de estar en un panel de televisión defendiendo a un narcodictador, Roberto. Y por favor, no mancilles la profesión de abogado (...)”.

El periodista de 48 años, Feito, tuvo intentos para suavizar la situación, pero cada vez se tornaba más demoledor el discurso del abogado derechista, Francisco Orrego.

“No han mostrado las actas ¿Sabes por qué? Porque las quemaron, porque las robaron, porque las destruyeron, porque eso hacen los asesinos como el que tú estás defendiendo. Me da vergüenza escucharte. Están matando gente hoy día en las calles de Venezuela. Más de 20 personas asesinadas por el régimen, 2 mil personas detenidas por este régimen dictatorial y tú tienes el descaro, mi estimado, de pararte en un panel de televisión a defender a un narcodictador”.

El hostil momento que se dio en un capítulo de Sin Filtros, Orrego lo sentenció de esta manera: “Roberto, te debería dar vergüenza definirte como un abogado de derechos humanos, porque lo que tú haces es defender y promover un discurso negacionista que revictimiza a aquellas personas que están sufriendo en Venezuela. Tú no deberías tener espacio público”.