“La empanada de completo italiano es un éxito”: Se viralizó video de tiktoker por su curiosa receta gastronómica

TikTok es la plataforma trampolín para los virales. Ahora fue el turno de un caso chileno que se compartió mediante la aplicación china hace algunas semanas. Lucas Barrera, periodista de 27 años, realizó un experimento gastronómico: una empanada rellena de los ingredientes de un típico completo italiano.

A través de su cuenta @elbajondelucaton, el comunicador hizo este “sacrilegio gastronómico”, como él lo define, terminando con buenas sensaciones luego de su exótica receta culinaria.

“Esta huev... no tiene nada de sentido”, mencionó Lucas en el viral. “Tenía de todo para hacerme un rico completo italiano excepto el pan. Como nica... iba a rendirme en la lucha, aproveché de unas masitas que habían en la casa para inventar la ‘empanda de completo italiano’. Sí, con el riesgo que me deporten de este país por tal sacrilegio gastronómico” , agregó el tiktoker.

El video –que ya cuenta con más de 910 mil reproducciones y sobre los 70 mil likes– ha desencadenado una serie de comentarios de todo tipo en los usuarios de la plataforma china: “La palta no me tinca”, “Hace una de porotos con rienda”, “Avísenme cuando suba el video del completo de pino (empanada) porfa”, “La verdad me da curiosidad, probablemente lo haga. Gracias”.

El mismo autor del viral quedó impresionado con el resultado de este invento. “La empanada de completo italiano es un éxito. ¿De qué más podría hacer empanadas?”, sentenció el periodista.

Si bien Barrera tiene algunos videos que han superado las 10 mil reproducciones, sin duda alguna esta explosión de sabores que combinó con la “empanada de completo italiano” terminó dándole su video más viral hasta la fecha.

Cabe destacar que su perfil de TikTok, que acompaña con una frase de “En esta cuenta cocino y cuento los días que faltan para el 18 (de septiembre)”, cuenta con 2.348 seguidores, mientras que en Instagram –bajo el mismo nombre– suma 3.257 followers.