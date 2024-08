¡Es un hecho!: Angélica Sepúlveda es oficializada como nueva participante de Gran Hermano Chile

La espera terminó. Junto con el regreso del panel a Gran Hermano Chile, Diana Bolocco confirmó en directo la incorporación de la chica reality Angélica Sepúlveda, ex Tierra Brava. El ingreso de la experta en programas de telerrealidad será el próximo domingo 11 de agosto, mismo día en que se conocerá el cuarto jugador eliminado de “La casa más famosa del mundo”.

Angélica vivirá su séptimo reality. Sus experiencias anteriores son: Granjeras (2005), 1810 (2009), Mundos Opuestos (2012), Amazonas (2012), ¿Volverías con tu ex? (2016) y Tierra Brava (2023).

Cabe recordar que, la oriunda de Yungay de 43 años, estuvo en la palestra en las últimas horas por referirse a la falsa eliminación en Gran Hermano de su nueva compañera (que podría abandonar la casa el domingo próximo), la brasileña Michelle Carvalho.

“Me da mucha pena. Estaba creando lazos acá, amistades. La verdad no pensé que me iba a ir tan pronto, pero si dicen que fue pura coincidencia y bueno, me toca ir, bueno me tengo que ir nomás. Agradezco la oportunidad de haber estado acá, de haber conocido gente, quizás no me llevé tan bien con algunos, pero siempre fui 100% yo y me voy grata por la oportunidad y de haber conocido gente nueva y poder quizás establecer esas amistades afuera”, fueron las palabras de Carvalho antes de abandonar momentáneamente la casa.

“Qué bueno haber visto lo fácil que es para ‘ese grupito’ derramar lágrimas de cocodrilo. Falsos, nadie les cree y lo peor es que manteniéndolos como los ‘favoritos en la pantalla’ van perdiendo público todos los días”, apuntó duramente Angélica a través de sus historias de Instagram.