Una cosa poca: Snoop Dogg ganaría 472 millones de pesos diarios por hacer de corresponsal en París 2024

Snoop Dogg, de los raperos americanos más trascendentales internacionalmente de todos los tiempos, estaría ganando 472 millones de pesos chilenos al día por cubrir los Juegos Olímpicos de París 2024 para la cadena americana NBC.

El artista estadounidense habría sido contratado para realizar labores como panelista y corresponsal en Francia, desafío que no le tomó mucho esfuerzo debido a su conocido gusto por el deporte.

Gracias a este trabajo, el autor de éxitos musicales como “Young, Wild & Free”, “Drop It Like It’s Hot” y “The Next Episode”, ha tenido la oportunidad de reunirse con diversos deportistas de todas las disciplinas del Team USA, asistir a eventos ecuestres con la empresaria y conductora estrella Martha Stewart y además portar la exclusiva antorcha olímpica en la noche inaugural del evento deportivo.

Mediante un post en la red social X, Henry McNamara, uno de los jóvenes empresarios más influyentes del mundo según Forbes y socio de la firma de capital riesgo Great Oaks Venture Capita, confirmó el ostentoso sueldo del rapero de Estados Unidos: “ Me senté junto a un ejecutivo de NBC en la cena, dijo que a Snoop (Dogg) le pagan 500 mil dólares al día, más gastos de estadía, para estar aquí promocionando los Juegos Olímpicos . De ‘Gin and Juice’ (canción del artista) a ganar unos pocos millones por ser una celebridad en los Juegos Olímpicos… qué mundo”.

Esta no es la primera experiencia de Dogg en espacios televisivos, puesto que en la cita pasada de Tokio 2020 también había sido contratado por la misma cadena, pero junto al actor y comediante de 45 años, Kevin Hart, para la plataforma de streaming Peacock.

Hasta el momento ni Snoop Dogg ni desde NBC se han referido al tema, por lo que solamente queda como una especulación que afirma el empresario McNamara.