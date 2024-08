“No me dieron los huevos”: Facundo González aclaró polémica con Pamela Díaz

Las polémicas se van turnando entre reality y reality. En este caso, el programa de telerrealidad aludido es Ganar o Servir, pero una situación aclarada fuera de las grabaciones. Y es que el modelo argentino Facundo González habló en esta jornada acerca de su situación amorosa con la influencer Oriana Marzoli y su pasado con Pamela “La Fiera” Díaz.

PUBLICIDAD

Fue mediante sus historias de Instagram que el participante de Ganar o Servir de 34 años, González, quiso aclarar la controversia. “Sé que muchos me estuvieron criticando por cómo actué con Oriana, muchos me apoyaron los cuales se los agradezco un montón, pero quiero dejar claro algo: yo realmente en ese momento no tenía una mala relación con Pamela, no actué de la mejor manera, no sabía cómo decirlo, no me dieron los huevos, me dio lástima en ese momento, decirle a los ojos, mirarla y decirle que de verdad me estaba enganchando con Oriana, que es la verdad ”, fueron las primeras palabras de las declaraciones de Facundo.

El argentino, quien se encontraba en el aeropuerto al emitir su aclaración, fue enfático en que no quería lastimar ni hacer sentir mal a Pamela, pero que siempre lo más sano es decir las cosas de frente.

“Con Oriana tengo una conexión que no sentí nunca con ninguna mujer y estoy enamorado, y estamos bien, y no quiero que esa relación se manche con todo esto. Estamos construyendo algo bonito y no quiero que se vaya todo a la mier... La verdad, la cagué, no lo supe manejar, y bueno quería explicar eso para que quede claro”, agregó González

Anteriormente a esta aclaración, Facundo le dedicó unas palabras a su actual pareja, Oriana, todo esto junto a una tierna foto de ambos: “Jamás pensé en enamorarme de vos, tenía miedo y dudas. Hoy sos mi novia, mi amor, mi mujer, y desde el día que me enamoré de vos, fuiste y sos mi prioridad. Te amo @orianagonzalezmarzoli”.

Cabe recordar que previo al reality de Canal 13, el de Argentina tuvo un romance con “La Fiera”. “Le tengo cariño, es muy buena persona conmigo”, reconoció González en una actividad del programa, en la cual Oriana y Pamela estaban presentes.