“Fui grabada en mi intimidad”: Daniella Campos acusa a exmarido de instalar cámaras ocultas en su dormitorio

Invitada a Podemos Hablar, Daniella Campos, acusó a su exmarido, Esteban Caldentey, de vigilarla con cámaras ocultas y grababa sin su consentimiento. Así lo contó en conversación con Julio César Rodríguez, revelando que cuando estuvo internada en la clínica él instaló los dispositivos.

PUBLICIDAD

“Este señor nos puso cámaras ocultas en la casa. Donde nos grabó durante tres meses, durante mi convalecencia de la última cirugía grande que tuve, que me mantuvo tres meses en la clínica. Imagínate en el estado que llegué yo a mi casa, que tuve que aprender a caminar de nuevo”, desclasificó.

Según explicó, cuando ella se fue a internar, él ingresó al domicilio y sacó a toda la gente que estaba en su interior, quedando solo él con su hija. En ese momento, instaló tres cámaras y las escondió en los sensores de movimiento. Una sobre la cama y las otras dos apuntado al baño y al closet.

“Su intención era quitarme a mi hija”

Pero, no fue hasta varios meses después que ella descubre que la estaban vigilando en su intimidad, al pensar que había una mosca en el techo. En ese momento, descubrió que no se trataba de un insecto sino que de una cámara., puesto que tenía un punto rojo. “Es ahí cuando recién me entero de las cámaras, pero ya habían pasado dos meses y medio”.

“(Él no me veía) solamente online, me estaba vigilando todo el día. Es más, todas mis sesiones de psicóloga, de psiquiatra, fueron todas grabadas. Fui grabada en mi intimidad y fui expuesta en tribunales, adelante de 16 personas, en la situación más íntima que puede tener un ser humano. Me da vergüenza ajena, que un hombre trate de limpiar su imagen de una forma tan vil. Su intención era quitarme a mi hija” contó en medio de las lágrimas, dando cuenta que fue expuesta en tribunales “sin ropa y en el baño”.