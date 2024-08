“Sentí una conexión”: Florencia Araneda recordó el día que conoció a su pequeño hermano Benjamín

“Hoy día es un capítulo súper especial porque vamos a celebrar un regalo maravilloso que nos dio la vida. Vamos a hablar de Benjamín”. De esa forma Rafael Araneda comenzó su programa “Tenemos que hablar” que transmite por Youtube junto a su esposa Marcela Vacarezza e hijos. Ocasión donde recordaron el día que conocieron al pequeño de la familia.

Fue precisamente Florencia Araneda Vacarezza quien recordó que fue la primera en conocer al pequeño Benji tras visitar el hogar de menores donde vivía, como una actividad de acción social que le solicitó su colegio.

“Mi papá me dio la idea de ir a este lugar. Tú conocías a la hermana Nora y me dijiste que era un buen sitio para que pudiéramos ir. Íbamos pasando y yo ahí me quedé... pegada, con un niñito. No me soltaba”, recordó cuando lo vio en la cuna.

“Sentí una conexión”

“Es mío”, dijo, para luego llevar a sus padres a conocerlo, quien sintieron de inmediato la misma familiaridad con Benji, quien actualmente tiene seis años de edad.

“Fue muy lindo. Y ahí ustedes lo conocieron y sintieron la misma conexión. Siempre que yo hablo del tema digo como que... la gente puede encontrar que suena un poco ‘estúpido’ decir ‘sentí una conexión’, pero en verdad es así. Se siente algo diferente”, explicó.

“Es algo muy difícil de explicar, pero sucedió. Y nos sucedió a los tres”, agregó su padre, confirmando sus palabras.

Tras esto, revelaron la noticia a los demás hijos del clan Araneda Vacarezza, quienes lo aceptaron con los brazos abiertos, sin siquiera verlo.

“Ni siquiera habíamos visto una foto”, contó la mayor, agregando que ya lo sentían como uno más.

“Yo quería tener un hermano. Me subí al barco de una”, agregó Vicente, quien era el menor hasta la llegada de Benjamín. Posteriormente, luego de un viaje familiar, tomaron la decisión de adoptarlo.