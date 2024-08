“Vi a las tías llorar”: Nicolás Peric desclasificó feo incidente entre Marcelo Bielsa y trabajadoras de Juan Pinto Durán

Un feo incidente que involucra al exentrenador de la Selección Chilena, Marcelo Bielsa, y las trabajadoras de Juan Pinto Durán, desclasificó el exseleccionado y exarquero, Nicolás Peric, en el programa “Marca Personal” de radio La Metro.

La conversación se dio en el espacio radial cuando Peric comentó que Bielsa era “insoportable”, pasando a revelar que “lo tengo clavado” por un episodio en particular.

Así, pese a reconocer que como entrenador Marcelo Bielsa era muy bueno, lo que no le gustaba era su forma de ser.

“Qué insoportable, no te puedo creer, lo tuve tres veces a la semana. Su forma de ser no me gustaba, yo lo tengo clavado por algo mal”, comenzó contando Nico Peric.

Feo incidente con las trabajadoras de Juan Pinto Durán

En ese sentido, y luego que los otros participantes del programa entre quienes estaba el también exjugador Luka Tudor, el exarquero contó que “una vez se le perdió plata de la oficina y culpó a las tías, yo vi a las tías llorar, las vi llorar, las tías de la cocina y las camas po, las vi llorar, las conozco desde los 15-16 años y viejo las vine a ver llorar, no lo puedo creer”.

En ese momento, Tudor le apuntó que con él siempre “fue un caballero”, agregando que “hay pocos jugadores que hablan mal de él, ahora las señoras de Pinto Durán capaz que hablen mal de él”.

A lo que Nicolás Peric respondió que “yo no estoy diciendo que no pasó (que Bielsa haya perdido 700 dólares), pero culpar a las tías (...) Pudo haber sido una posibilidad, pero hasta que no tengai certeza, no podí culpar a alguien así”.

Finalmente, el exarquero añadió que para él fue doloroso ver a las trabajadoras llorar por la situación ya que “las conozco de chico. Las señoras de la cocina eran como mis mamás, me veían cagado de hambre y se metían a la cocina a hacerme un sanguchito”, apuntando que tampoco se supo qué ocurrió con el dinero extraviado.