Christian Cueva rompe el silencio tras videos golpeando a Pamela López: Pide disculpas y revela su historial médico

La unión entre Pamela López y Christian Cueva no culminó de manera positiva. Más bien, agrega un nuevo incidente a la lista de controversias del futbolista, quien fue denunciado por agresiones físicas y emocionales a tan solo unas horas de firmar contrato con el club Cienciano.

A medida que se revelan más videos que muestran golpizas, rasguños y contusiones infligidos a la madre de sus hijos, el autodenominado “Aladino del fútbol peruano” se enfrenta al desprecio del público y a las solicitudes de su arresto debido a su comportamiento.

Después de su supuesto romance con la estrella de la canción Pamela Franco, este martes aprovechó las redes sociales para expresarse en un amplio comunicado, abordando las acusaciones de su expareja, quien no pudo contener las lágrimas durante una conferencia de prensa.

Christian Cueva rompe el silencio tras acusaciones de Pamela López. Instagram Christian Cueva

“La brutalidad no tiene justificación, y mi comportamiento, aunque no fue impulsivo sino en reacción, tampoco la tiene. He sido señalado con numerosos adjetivos negativos, fallas que probablemente posea y hoy se me atribuye el título de agresor, lo que no creo ser. Soy consciente de que poseo una personalidad multifacética que trasciende lo que es visible a simple vista y, acepto y asumiré la responsabilidad de mis acciones. Sin embargo, ello no significa que dejaré de defenderme y buscaré esclarecer ante la justicia, los sucesos que no se han narrado tal como ocurrieron o que directamente no sucedieron. Por todos estos sucesos, por lo que sucedió y lo que no sucedió, solicito disculpas”.

“Hoy quiero abrir mi historial médico y someterme a cuanta pericia se disponga. Lo hago, no con el propósito de que se me exonere de culpa, sino simplemente para que se vea que la situación es más compleja de lo que parece y que, aunque uno quiera, a veces los problemas internos ganan”, explicó el deportista.