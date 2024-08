“¿Desde hace cuánto no te sacaban a pasear?”: Javiera Díaz de Valdés le reclama en redes a Pablo Mackenna que hace años no paga pensión alimenticia

La actriz Javiera Díaz de Valdés estuvo casada con el escritor Pablo Mackenna desde el año 2006 hasta 2012. De esa relación nació Rosa, que actualmente tiene 16 años. Y por lo que quedó de manifiesto en redes sociales, la relación no es la mejor porque el exCQC no paga la pensión alimenticia.

Mackenna escribió en su cuenta de “X” hace ya un tiempo: “Tohá” y de ese posteo, la actriz y modelo se colgó, para recordarle sus obligaciones.

“Te gusta? Votas por ella? Qué pensará ella de los papitos corazón? Cuáles serán sus políticas al respecto? Llevamos años ya Pablito. Como no contestas el teléfono, te hablo por acá, siempre presente con frases elocuentes y tan justas”, le escribió.

De inmediato se dejaron caer las reacciones de los cibernautas, que aplaudieron las palabras de la actriz. “Basada”; “Señorita usted no entiende, el Pablo Mackenna real es el que no quiere contestarle el teléfono, usted le está hablando al curao que vive dentro de él”; “Buena Pablito, desde hace cuánto no te sacaban a pasear?”; “Mackenna no te hagas el larry…”, son sólo algunos de los comentarios que dejaron en la red.

¿Se acabó la buena onda?

En una pasada y ya vieja conversación con Jordi Castell, Díaz de Valdés hablá sobre su vínculo con Mackenna. “De Pablo soy íntima hasta el día de hoy. Me cago de la risa con él. De hecho, la otra vez fui un fin de semana a su casa y me instalé con él, con la Rosa y cero…Él tiene su pareja y todo, pero nos cagamos de la risa. Me cae muy bien. Me daría lata no llevarme bien con él. Me lo perdería”, dijo en su momento.

Agregó que “ha sido un viaje también. Hemos tenido de todo, buenos y malos momentos. Pero pesa mucho más el cariño que nos sentimos, las historias que hemos vivido, hay mucha complicidad. Somos gozadores y, como somos gozadores, preferimos llevarnos bien, preferimos ser amigos, reírnos, pasarlo bien, contarnos incluso cosas”.