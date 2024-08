“La puerta cerrará para siempre”: Confirman cierre de reconocida tienda y anuncian liquidaciones en productos

La semana pasada dieron a conocer una triste noticia para los fanáticos del mundo del skate, debido a que la conocida tienda Wallride anunció su cierre definitivo de la sucursal ubicada en la galería Eurocentro, en pleno Paseo Ahumada.

El icónico local de Santiago Centro, que se dedica a la venta de skates, zapatillas, ropa y accesorios le dice “adiós” a su sucursal de la capital chilena. No obstante, Wallride también tiene una tienda en el Portal Lyon, Providencia.

“ Fueron un poco más de 5 años en que lo dimos todo para tener una gran atención, para que todos pudieran pasar un grato momento y llevarse los mejores productos del mercado, pero hoy, toca avanzar, es el momento de cerrar un ciclo y nuestra querida tienda Eurocentro cierra sus puertas de manera definitiva ”, señaló la tienda a través de su cuenta de Instagram.

Además del emotivo video que compartieron en redes sociales, Wallride anunció la liquidación de toda la tienda con un 40% de descuento. Estas ofertas, que comenzaron el pasado martes 13 de agosto, durarán hasta el próximo sábado 31 de agosto, cuando la sucursal del Eurocentro cierre sus puertas de forma definitiva.

La comunidad de la tienda no se hizo esperar con sus nostálgicos comentarios y buenos deseos en la publicación: “Esa tienda no es una simple tienda, es un templo”, “Justo llevé a mi hijo ayer... No tenía idea que se iban, son super amables y la atención fue buenísima”, “Ahora dónde comprare mis tablas. Siempre pasaba a comprarme tablas y tirar la talla con el tío Steve”, “¡Un grande Steve! Buenas conversas vieja escuela, bien atendido... Una pena y éxito en lo que se venga para ti máster. Un gran abrazo”, “Que te vaya bien en tus nuevos proyectos. Gracias por apoyar el movimiento skatebording chileno”.