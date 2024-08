“Vacaciones del terror”: Fran Undurraga es internada de urgencia durante viaje a Punta Cana

La participante de Tierra Brava, Francisca Undurraga, contó a sus seguidores el terror que vivió durante sus vacaciones en Punta Cana, tras sufrir una intoxicación alimentaria que la obligó a internarse de urgencias en una clínica.

“Me intoxiqué grave por la alimentación y terminé en el hospital con una bacteria estomacal y un sinfín de cosas más que han pasado”, escribió en su red social, junto a una foto de ella convaleciente sobre una camilla.

Tras esto, recomendó no alojarse en el hotel donde se hospedó, puesto que incluso encontró pelos en la cama, los cuales mostró en fotografías.

“Vacaciones del terror. Si van a Punta Cana por favor no vengan aquí. Los regalitos que encontré en mi cama cuando recién llegué. Pelos en las sábanas. Hay muchos hoteles buenos en Punta Cana, pero @lopesancostabavaro es lejos la peor experiencia que he tenido”, señaló.

Fran Undurraga

Al igual que ella, Raquel Argandoña también sufrió una experiencia similar cuando disfrutaba de unas paradisiacas vacaciones en Cancún, las cuales terminaron de la peor manera.

Fue en febrero del 2024 cuando tuvo que regresar de urgencias a Chile, tras sufrir un fuerte dolor estomacal, producto de una obstrucción intestinal severa.

La animadora de Tal Cual narró que sus afecciones médicas se iniciaron una madrugada en su estadía en Cancún, tras haber comido diferentes platos, tales como nachos con queso caliente, pollo con papas fritas y completo.

Alrededor de las cuatro de la madrugada, la “Raca” no aguantaba el dolor y, junto a su asistente, acudió a una clínica privada, cuyo valor de la operación era impagable, puesto que ascendía a 90 mil dólares, es decir, más de 85 millones de pesos chilenos.

“Me dijeron ‘estas clínicas particulares se mantienen con los seguros de los extranjeros’. Yo lloraba, lo único que quería (era irme). Ahí le avisaron a mi hermana y ella me compra un pasaje en business”, confidenció.

“El problema es que en la clínica no me daban el pase para irme ¿Cómo me iba a operar si quizás el seguro no me iba a cubrir los 90 mil dólares? No. Firmé mi alta bajo mi responsabilidad, convencí al doctor que me pusiera morfina”, sinceró.