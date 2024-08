Cecilia Morel destaca el “coraje y capacidad de gestión” de Sebastián Piñera al recordar los 14 años del mensaje de los 33 mineros de Atacama

“Estamos bien en el refugio los 33″, es el mensaje que enviaron hace 14 años los mineros atrapados a más de 700 metros bajo tierra tras un derrumbe en la mina San José, en la región de Atacama, el que dio la vuelta al mundo por la dificultad que implicaba el rescate.

Justamente esa efeméride fue la que recordó durante la jornada de este jueves 22 de agosto la exprimera dama Cecilia Morel, instancia que aprovechó para postear un video del hecho en su cuenta de Instagram, destacando además el “coraje y capacidad de gestión” del fallecido expresidente Sebastián Piñera.

“La fe movió las entrañas de la tierra”

Así, en su cuenta, Morel escribió que “hace 14 años, y gracias al coraje y capacidad de gestión de Sebastián, supimos que los 33 mineros de la Mina San José seguían con vida”.

Luego añadió que “la fe movió las entrañas de la tierra y pudimos traerlos de vuelta con sus familias. Una hazaña que no me canso de revivir y que me llena de emoción”.

En tanto, en el video de la publicación aparece un resumen de lo que se vivió esa jornada en las afueras de la mina San José, donde los familiares tenían instalado el recordado “Campamento Esperanza”, y hasta donde llegó el entonces presidente Piñera a constatar personalmente la aparición de la esperada prueba de vida que se buscaba intensamente.

En ese contexto, se puede ver la llegada de Sebastián Piñera en helicóptero hasta el lugar ubicado en pleno desierto, y luego la reunión que sostiene con el entonces ministro de Minería, Laurence Golborne, quien emocionado le relata al mandatario cómo encontraron el mensaje de los mineros atrapados pegado en la sonda que buscaba algún indicio de vida y que no había encontrado nada durante 17 días.

Los 33 mineros estuvieron atrapados durante casi 70 días, hasta que tras un intenso y estudiado operativo logró rescatarlos y sacarlos uno a uno de regreso a la superficie.