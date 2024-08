“Charlatán que denigra la profesión...”: Sebastián Sichel anuncia “acciones legales” luego de ser mencionado en formalización de Luis Hermosilla

Anunciando acciones legales y calificando a Luis Hermosilla como un “charlatán que denigra la profesión”, el también abogado, exministro y expresidente de BancoEstado y actual candidato a la alcaldía de Ñuñoa, Sebastián Sichel, reaccionó en redes sociales luego de aparecer mencionado en la audiencia de formalización del denominado “Caso audios”.

Todo ocurrió en medio de la intervención de la fiscalía, instancia donde el persecutor de Alta Complejidad, Miguel Ángel Orellana, leyó una serie de mensajes donde se menciona como algo “positivo” para Luis Hermosilla y otros implicados, que Sebastián Sichel hubiese sido nombrado como presidente de BancoEstado, cargo que tuvo por seis meses.

En ese sentido, luego de haber aparecido en la trama que complica a Luis Hermosilla, Sebastián Sichel usó su cuenta en la red social X (antes Twitter) para responder y negar cualquier acción ilegal de su parte durante el tiempo en el que estuvo en dicho cargo.

Así, Sichel escribió que “presentaremos acciones legales contra el Sr Hermosilla. Como señala fiscal y chat, no se aceptó llamadas ni crédito”.

Luego, añadió que “no voy a dejar que charlatán que denigra la profesión, además de los delitos que cometió, sume vender influencias con mi nombre para las que nunca me he prestado”.

X de Sebastián Sichel

Extensa jornada en tribunales

La formalización de Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Luis Angulo comenzó durante la jornada de este miércoles y continúa este jueves, mientras que la fiscalía y los querellantes han pedido la medida cautelar de prisión preventiva para los imputados, quienes son investigados por los delitos de soborno, lavado de activos y delitos tributarios.

En ese marco, el fiscal de Alta Complejidad, que ha leído los hechos por los cuales Hermosilla y los otros imputados deberían quedar en prisión preventiva, ha relatado una serie de situaciones y citado conversaciones con diversas personalidades políticas y empresarios, entre los cuales apareció además de Sichel, los exministros Felipe Ward, Andrés Chadwick y hasta el propio expresidente Sebastián Piñera.