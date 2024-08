“Esta es para tí”: Fernando Solabarrieta recuerda el inesperado regalo que le hizo Nicolás Massú tras ganar la medalla de oro en Atenas 2004

Un emotivo recuerdo compartió el periodista y comentarista deportivo Fernando Solabarrieta con sus compañeros del programa “Marca Personal” de radio La Metro, al relatar la anécdota sobre el inesperado regalo que le dio Nicolás Massú tras ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

Así, a 20 años de aquel histórico hecho deportivo, Solabarrieta relató qué pasó cuando fue a visitar a Nicolás Massú a su camarín, tras varias horas de transmisión televisiva y de tenis.

“Entro a un camarín, o al menos la impresión que me dio a mi es de que era gigantesco y había una sola persona adentro; el Nico, lo abrazo. Yo estaba exhausto también, él mucho más, pero yo estaba cansado, habíamos transmitido 18 horas diarias hace 10 días y el Nico había jugado 25 horas de tenis”, comenzó contando Solabarrieta.

El inesperado regalo

Luego, el comentarista deportivo, cuyo relato se hizo famoso gracias a la recordada frase donde reconoce que “estoy llorando”, agregó que “nos abrazamos, lo felicito, y el Nico me dice “gracias weón, lo hice, lo hice, lo hice”, y nos sentamos”.

Solabarrieta continuó señalando que como era el último día del tenis, muchos voluntarios pasaban a pedirle a Massú que les regalara algunas de sus cosas, como calcetines, vendas, y hasta “una zapatilla”, señaló.

Añadiendo que a todo Nicolás Massú decía que sí, sin tomarle mayor importancia, hasta que alguien le pidió la camiseta roja que había usado en el histórico partido.

“Hasta una zapatilla le sacaron, no le importó, estaba muerto y derrepente alguien le mete la mano y le toma la camiseta, la camiseta roja y le dice “no, no, no”, la agarra y me dice “esta es para tí weón”, me dice y me la tira. Yo le digo “Nico, ¿estay seguro?” y me dice “sí weón, es para tí”, cerró contando Fernando Solabarrieta, mientras sus compañeros en el programa radial gritaban y aplaudían la anécdota.