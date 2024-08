“Me habría encantado que esa portada dijera otra cosa”: Francisca Crovetto por la polémica primera página de LUN

El pasado domingo 4 de agosto fue una fecha inolvidable para Francisca Crovetto y todo un país, puesto que, gracias a un puntaje de 55+7 bajó el oro en los últimos Juegos Olímpicos de París 2024, sumando la tercera presea dorada en la historia del deporte chileno.

Y en medio de todos los festejos para la gran tiradora nacional, hubo un hecho que manchó las celebraciones y aguó un tanto la alegría del país.

Lejos de apuntar a lo esencial del triunfo de la guerrera del Tiro Skeet, el diario Las Últimas Noticias (LUN) materializó una controversial portada que se titulaba como “La celebración íntima de Francisca Crovetto”, acompañada de una fotografía de la deportista besándose con su esposo .

La polémica no tardó en instalarse mediante redes sociales acusando el hecho por “sexismo en los medios”, comparando la portada del mismo triunfo deportivo, pero 20 años atrás, cuando la dupla compuesta por los tenistas Nicolás Massú y Fernando González abrazaron el oro olímpico en Atenas 2004. En aquella oportunidad, el diario puso una enorme imagen de los atletas en el podio de la disciplina y con un titular de “Esto jamás lo olvidaremos”.

Y ahora fue la oportunidad de la aludida Francisca Crovetto de referirse a esta pésima jugada del diario. Fue en el programa Palabras Sacan Palabras de Radio Futuro donde, junto a la compañía de los conductores Andrea Moletto y Álvaro Paci, la tiradora declaró que “Todos sabemos lo que comunica LUN. Era primera vez que yo estaba en un portada de LUN; me habría encantado que esa portada dijera otra cosa. También entiendo la inmediatez de las redes sociales y que LUN debía diferenciarse y tenía que salir comunicando algo distinto. No podía decir ‘Francisca ganó medalla de oro‘ porque eso ya todos lo sabían, pero sí me hubiese gustado que dijeran otra cosa ”.

“Creo que habían tantas otras cosas que contar... Primero, una foto mala, como mala calidad, dándome un beso con mi marido. Hay tanto más bueno que contar que centrarse en eso es una pena”, agregó la flamante ganadora del oro en París 2024.