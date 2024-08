Pareja de Concepción se hace viral por vender hamburguesas para financiar su boda

Realizaron un matrimonio no es un gasto menor, menos aún si cuenta con celebración. Precisamente, una pareja de la Región del Bíobío se viralizó por la manera en que buscaban financiamiento para la boda: vendiendo hamburguesas.

Fue mediante TikTok que la historia de este futuro matrimonio se hico conocida. “ Aquí estamos, muchachos. Siendo las 6:57 de la mañana, vendiendo hamburguesitas para el matrimonio , chiquillos. A 2 luquitas no más, aquí en el Biotren de Concepción, chicos”, señala Francisco Orellana en el viral que acumula 50 mil reproducciones.

El matrimonio civil se llevará a cabo el próximo viernes 23 de agosto y la ceremonia con fiesta incluida será el 31 del mismo mes.

Francisco Orellana y Esperanza Villarroel dieron a conocer al medio local Sabes su emprendimiento: Praise . Se instalan en la Estación de Biotren de Concepción para vender sus hamburguesas caseras y en Playa Blanca de Coronel ofrecen helados artesanales.

Ante el medio mencionado, Orellana confesó que un día le consultó a su pareja sobre la posibilidad de expandir el negocio –ya que ella vendía hamburguesas afuera de la universidad– y así juntar fondos para el matrimonio, ella dando el primer ”sí” antes de la boda.

“Le dije ‘podríamos levantarnos temprano, tengo esta mesa y ahí podríamos ubicarnos’. Vinimos el primer día, hicimos el video, lo subimos a TikTok y ahí fue viral. La gente ha sido buena onda, se ríen con el letrero (tu compra ayuda a pagar nuestra boda), porque igual es como llamativo. Hay gente que nos ha aportado sin comprar panes, entonces ha sido la gente super buena onda en ese sentido”, declaró.

El clip viral se ha llenado de positivos comentarios: “¡Genial! Yo le regalo el peinado a la novia”, “Son terrible buenas, cabros. Pasen a comprar”, “¡Que les vaya muy bien chiquillos!”, “Qué lindo ver cómo se esfuerzan por lo que quieren. Mi pololo me dice que no nos casamos aún porque no tenemos dinero”, “El que madruga, Dios le ayuda. Suerte y que vendan todo”.