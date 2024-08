“Es prácticamente una narcotraficante”: Hugo Valencia y Adriana Barrientos piden disculpas por serie de hechos falsos en contra de Pamela Díaz

En la noche de este jueves 22 de agosto, el periodista de farándula Hugo Valencia y la modelo Adriana Barrientos, mediante sus cuentas de Instagram pidieron disculpas por detalles falsos que entregaron en marzo de este año en el programa Zona de Estrellas de hechos que involucraban a Pamela “La Fiera” Díaz.

Específicamente, el pasado 6 de marzo el comunicador habló en el espacio televisivo sobre un hecho que habría pasado fuera de transmisiones y que solo se emitió en el país en donde se grababa el reality: Perú. En medio de un contexto burlesco, Adriana “La Leona” Barrientos más de un chiste soltó en el programa.

“No podemos reproducir las imágenes, porque son propiedad de Canal 13 y ellos obviamente no nos autorizan, sobre todo se prendieron las alarmas cuando se filtra en redes sociales este video en donde se ve a Daniela (Aránguiz) conversando con Luis Mateucci y comienzan de alguna manera a pelar ciertos beneficios que tienen algunos participantes por sobre otros”, fueron las primeras palabras de Valencia en el capítulo aludido.

“Pero puntualmente, la crítica apunta a Pamela Díaz, que sabemos, lo hemos comentado hace muchos meses, tiene derecho a compartir con su familia, con su manager, puede salir cuando quiera... Como Pedro por su casa. Y en ese contexto, es que Daniela hace un comentario que no sé si lo tenemos en texto para poder revisarlo, porque ella alude de que Pamela Díaz estaría infringiendo una de las cláusulas del contrato que firman todos los participantes, que les prohíbe ingresar cualquier tipo de estupefaciente, y en eso entran la zopiclona, el clonazepam, y por supuesto las drogas ilícitas como lo son la marihuana” , agregó el comunicador.

Frente a esto, este jueves y luego de cinco meses, el ex Canal 13, Valencia, y la panelista en Zona Latina, Barrientos, se sinceraron en sus historias de Instagram con estas arrepentidas palabras: “El día 6/03/2024 en el programa Zona de Estrellas, señalé una serie de hechos falsos en contra de Pamela Díaz Saldias @pamefieradiaz, de los cuales me arrepiento y me retracto. Así, pido públicamente mis más sinceras disculpas a Pamela”.

Cabe recordar que en junio de este año, Matías Caviedes, abogado de Pamela Díaz, afirmó que llevarían “hasta el final” el juicio por injurias y calumnias con publicidad en contra de los panelistas de Zona de Estrellas, Hugo Valencia y Adriana Barrientos.