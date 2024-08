“Los venezolanos somos mucho ambiente para otros países”: Extranjero graba video en el Cajón del Maipo con la música a tope desde su vehículo

En las últimas horas se ha viralizado un polémico caso por TikTok que muestra a ciudadanos venezolanos armando un “carrete” en pleno Cajón del Maipo, usando los autos para crear un ambiente festivo. El usuario del clip enfoca a un vehículo de grandes parlantes con la música a tope.

Frente a esto, vecinos del sector y visitantes recurrentes han mostrado su descontento, denunciando la situación por el alto volumen y hasta por realizar asados al costado de la vía.

El dueño del clip señala en el pie de video lo siguiente: “La gente sufre, no entiendo por qué. Mucho se trabaja para tener esto... Dedícate más a trabajar y déjate de ver videos que te frieguen la vida” .

La comunidad tiktokera tampoco se hizo esperar con sus comentarios: “El tema es que no conocen la palabra respeto”, “Una cosa es ser ‘mucho ambiente‘ y lo otro es el respeto... Lamentable”, “¿Por qué nadie piensa que puede haber una avalancha con ese ruido?”, “Uno va a esos lugares para escapar de la ciudad y poder descansar”, “No es el lugar adecuado”, “Se trata que no dejan vivir tranquilos no es que sean mucho ambiente”, “Con razón no los quieren en ningún lado. El problema no es Maduro”, “Es un lugar para estar tranquilo y lo hacen una fiesta”.

El usuario @jorgemedina5351 cuenta con tres videos de este tipo en su cuenta de la plataforma china, pero uno de ellos –precisamente el que sube a raíz del comentario de su compatriota “Los venezolanos somos mucho ambiente para los otros países”– es el que se logró viralizar hasta tal punto que ya suma 43 mil reproducciones y sobre 700 comentarios, algunos son apoyando la moción pero la gran mayoría de gente responde indignada por el controversial hecho sobre la nieve del Cajón del Maipo.