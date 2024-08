Constanza Capelli reacciona a fallo de la Corte de Apelaciones que ratificó multa a CHV por sus dichos del aborto: “No me arrepiento”

Constanza Capelli reaccionó en sus redes sociales al fallo que esta semana entregó la Corte de Apelaciones de Santiago, que ratificó la multa de 200 UTM que el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) le dio a Chilevisión por emitir en horario para menores y “de manera banal”, el testimonio que la chica reality dio respecto del aborto durante una emisión del programa “Gran Hermano”.

La polémica respecto de la decisión del tribunal de alzada, cuyos argumentos para mantener la multa estuvieron en línea con los ofrecidos por el CNTV para sancionar al canal privado, fueron un tema que Capelli no dejó pasar en sus plataformas digitales, donde aseveró que ellos los hizo de la forma en que consideró se deben tratar en la TV.

La respuesta de Constanza Capelli

“¿Educativo? Para mí no fue algo educativo. No debiese abordarse de ninguna otra manera que no sea la real. Verdad cruda, pero verdad”, escribió la modelo en una historia de su cuenta oficial de Instagram.

Su convicción respecto de lo que comentó en el programa de telerrealidad durante un episodio que fue emitido el 9 de julio del año pasado (a las 15:00 horas), donde reveló que había interrumpido su embarazo debido a la mala relación que tenía con su expareja, la dejó en evidencia en la misma red social al asegurar que “no me arrepiento para nada. Aborto libre y seguro para todas las mujeres”.

Las declaraciones de Capelli llegan luego de conocerse los argumentos de la decisión de la corte, que al momento de rechazar el recurso presentado por CHV lo justificaron al hallarle la razón a los argumentos del CNTV para aplicar la millonaria multa económica a la señal televisiva.

“El reproche efectuado por el CNTV consiste en haber transmitido en horario de protección a niños, niñas y adolescentes, un programa en que se expone respecto de la práctica de un aborto, de forma banal”, indicaron.

“Es la propia reclamante quien reconoce que, a través de la modalidad de trasmisión en vivo, se podía emitir contenido no adecuado para la franja horaria de protección, cuestión que sucedió en la especie, toda vez que, más allá que aquello que se trasmitió fue un relato vivencial respecto de la práctica de un aborto, esto se realizó sin la perspectiva cuidadosa, educativa y plural que era imperiosa, por tratarse de una temática que toca distintas sensibilidades de la ciudadanía, origina intenso debate y tiene diversas miradas”, finalizaron.