“Prefiero ser una vieja estupenda que una con cara de cirugía”: Katty Kowaleczko y su secreto para la vejez

Katty Kowaleczko, destacada actriz chilena con participaciones en producciones nacionales como Semidiós (1988), Marrón Glacé (1993), Papi Ricky (2007), y Verdades Ocultas (2017), en una entrevista con el medio The Clinic, habló acerca su relación con el tema de la edad.

La presentadora nacional, quien cumplirá los 60 años el próximo 2 de octubre, descartó la posibilidad de realizarse alguna cirugía estética, puesto que la edad nunca ha significado un obstáculo para ella.

“Nunca tuve problema con mi edad. Había mucha colega que me decía no digas tu edad, porque sacan la cuenta de la mía. No sé, nunca me importó” , aclaró Kowaleczko.

“Creo que poder envejecer tranquila es algo muy gratificante y ha sido un poquito el propósito. Hubo un tiempo en que usé las plaquetas y el bótox, pero de repente dije: no, para qué, después voy a tener que meterme bisturí en la cara. ¿Y si no me gusta? Prefiero ser una vieja estupenda que una vieja con cara de cirugía” , sostuvo ante el medio señalado.

“No hago propaganda para que todas se dejen las canas. La que se quiera hacer un ojo acá, en el centro de la frente, que se lo haga. Cada uno sabe cómo vive. A mí no me acomoda”, finalizó Kowaleczko.

En la entrevista que dio la actriz habló acerca de su vasto camino por televisión, de su interés por retirarse de la profesión e irse de la capital en compañía de su marido y de los actuales cuidados que le presta a su madre, quien sufre de Alzheimer.

Además, Katty Kowaleczko estará presente en una nuevo montaje de “La Remolienda” el próximo viernes 6 de septiembre con una única función en el Teatro Nescafé de las Artes. En esta obra de Alejandro Sieveking, dirigida por Hernán Vallejo, tendrá la participación de nombres como Bárbara Santander, Juan Carlos Maldonado, María José Moya, Marco Rebolledo, entre otros.