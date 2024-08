“Era yo, una guagua de 20 años con otra guagua”: Millaray Viera sobre la compleja depresión posparto

La presentadora de televisión y actriz nacional, Millaray Viera, contó detalladamente en el podcast Más Que Titulares de Javiera Quiroga un episodio que pasó durante los primeros meses de vida de su hija mayor, Julieta, a raíz de la depresión posparto.

“Todo se conjugó, ¿cachai? El papá músico, de gira todo el rato. Entonces en el fondo era yo, una guagua de 20 años, con otra guagua, sin una red de apoyo, sin amigas, sin una mamá al lado, sin nadie, descubriendo cómo se hace esto. Sobre todo cuando se empezaba a ir el sol, era una angustia incontrolable, una pena profunda que yo no sabía de dónde venía”, sostuvo la exconductora del programa Yo Soy.

“ No pasaban ni cinco minutos en que yo no pensara en algo relacionado con la muerte; no tiene que ver con yo querer quitarme la vida, al contrario, yo le tenía pánico a perder la vida . Pánico al nivel que yo me subía a un taxi, por ejemplo, y me convencía de que esa iba a ser la última vez de que yo me iba a subir a un auto, y que me tenía que poner el cinturón de seguridad inmediatamente. Y estaba todo el día así...”, añadió la hija del fallecido cantautor uruguayo-chileno, Gervasio.

Además, Viera recordó un consejo y acompañamiento de la prima de la expareja de la actriz, el vocalista de Los Bunkers, Álvaro López. Ella le dijo que lo más probable es que estos pensamientos y sentir fuese por depresión posparto, y que fuera a revisárselo para recibir un diagnóstico.

“También eran esas cosas como de las que yo me convencía, por ejemplo, estoy dando papa: no puedo tomar remedios. Este como afán de ser la mártir de la maternidad que tenemos muchas mujeres, y es tan absurdo...”, finalizó Millaray en un extracto que publicó mediante su cuenta de Instagram la periodista económica, Quiroga.

El capítulo completo de la entrevista con la joven actriz lo puedes revisar en el canal de YouTube de Javiera: Economina.