“¡Listo! Se acabó la seriedad del programa”: Juan Cristóbal Guarello protagonizó tenso debate en Sin Filtros

El ganador del Premio Nacional de Periodismo en 2011, Juan Cristóbal Guarello, supo cumplir su promesa de formar parte del panel del episodio de Sin Filtros de este lunes 26 de agosto y aclarar algunas cosas con el abogado, cientista político y vicepresidente del Partido Demócratos, Gabriel Alemparte, quien emplazó la semana pasada a la sobrina del comunicador deportivo y ministra del Ministerio de la Mujer e Igualdad de Género, Antonia Orellana, llamándola bisnieta de “nazi”.

PUBLICIDAD

Frente a esto, en el programa digital de Guarello , La Hora de King Kong, el periodista deportivo, en un tono elevado, respondió a estas acusaciones del político: “Guatón culi...” y prometió que lo iría a encarar al programa que conduce Gonzalo Feito.

Ante las peticiones de Juan Cristóbal hacia Gabriel de repetir –en su cara– sus polémicos dichos, el de Demócratas hizo caso: “Si Isabel Amor fue despedida por tu sobrina, perdóneme pero el que dio la comunicado fue el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género... ¿Esto de venir acá es matonaje?”.

”Señor Guarello, yo no me victimizo como lo suele hacer usted y tampoco ando a garabato limpio con la gente. Y me gustaría saber, ¿usted en qué calidad viene para acá? A matonear, por cierto... Si viene en calidad de vocero de la ministra de la Mujer, porque parece que está de moda que a la ministra la defienda la familia. Si viene como periodista deportivo, perdón... Se me olvidó que usted no es periodista deportivo, no se pudo recibir de periodista . Pero me gustaría saber, porque usted pidió venir, entonces me gustaría saber a qué es lo que viene”, cuestionó el columnista de La Tercera y Radio Agricultura, Alemparte.

Ante la duda del político, el Premio Municipal de Literatura de Santiago 2019 en el género de investigación periodística, se refirió a su objetivo del arribo en Sin Filtros: “Yo solo vine a hablar con el señor acá Alemparte (...). Como hoy lo mediático te lleva rápidamente a la política, tenemos el caso de Milei acá... Yo quiero que le lleves (refiriéndose al animador Gonzalo Feito) al señor Alemparte esto, que es la diferencia entre la declaración de la señora Amor que hizo primera y la que salió publicada: el borrador”.

Emmanuel Danann, referente libertario argentino, tuvo su minuto en la conversación. Acto seguido de Guarello, se retiró del estudio indignado: “¡Listo! Se acabó la seriedad del programa... Muchas gracias, que les vaya bien. Chao Danann, vaya con los libertarios ¡Viva la libertad carajo!”.