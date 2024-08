“Se me va un pedazo de la Selección chilena”: El ‘Sepu’ terminó emocionado con regalo que le mandó Claudio Bravo tras su retiro

En la tarde del pasado lunes 26 de agosto, Claudio Bravo anunció su retiro del fútbol profesional tras más de 23 años exitosos en su carrera deportiva. El exgolero de La Roja colgó los guantes luego de que en su último partido oficial haya sido elegido como el mejor jugador del partido ante la Argentina de Lionel Scaloni por la última Copa América de Estados Unidos 2024.

El eterno “Capitán” de la Selección chilena dio a conocer la noticia mediante sus redes sociales, agradeciendo el apoyo de su familia, su entorno más cercano, sus compañeros, los técnicos, los directivos, los cuerpos médicos, los hinchas y de todos los clubes que le dieron la oportunidad de “crecer y poder desarrollarme en todo ámbito, personal y laboral”: Colo Colo, Real Sociedad, FC Barcelona, Manchester City FC y Real Betis Balompié.

Frente al retiro del exguardamenta chileno, Claudio Bravo se ha llenado de comentarios de agradecimientos y buenos deseos para sus próximos desafío. Sin ir más lejos, el Presidente de la República, Gabriel Boric , le dedicó un escrito mediante la red social X : “Capitán, emocionan tus palabras y el repaso de tu trayectoria. Estoy (y no me cabe duda que en este caso puedo utilizar el plural, estamos) eternamente agradecidos por la dignidad y orgullo con que representaste nuestra bandera tantos años, en las buenas y en las malas, manteniendo siempre la humildad. Un abrazo Claudio, a ti y a tu familia que siempre te acompañó. Mis profundos respetos”.

El turno de Rodrigo Sepúlveda

En esta jornada, al inicio del noticiero de Mega, el “Sepu” dedicó el primer bloque para reflexionar acerca del retiro de Claudio: “No sé a ustedes pero a mí me dio pena, me dio tristeza, me dio nostalgia . Cuando me entero anoche de que Claudio Bravo se retira del fútbol, de verdad que sentí un dolor, sentí que estamos perdiendo algo muy importante para la historia del deporte chileno y para la historia del fútbol chileno”, fueron las primeras palabras del periodista deportivo.

“Yo tengo una admiración por él, tengo un cariño por él : por todo el sacrificio, por todo lo que ha luchado para llegar a donde termina su carrera, que es en la cúspide. Un tipo que le ganó a la vida; un tipo que le ganó a críticas que eran absolutamente injustas; un tipo que fue capaz de ganarle a técnicos y a entrenadores que a lo mejor lo desechaban , pero se daban cuenta de su error y lo tenían que llamar nuevamente”, agregó.

También, Sepúlveda aseguró que fue capaz de imponerse ante muchos conflictos en la interna del camarín: con liderazgo, trabajo, profesionalismo, categoría y jerarquía.