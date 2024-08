Francisco Kaminski enfrentaría problema judicial tras emitir cheque sin fondos por $86 millones

Mientras Camila Andrade poco a poco comienza a ganar adeptos tras su participación en Gran Hermano, su pareja Francisco Kaminski estaría enfrentando un lío judicial, peor que cualquiera de las placas de eliminación del reality de CHV que ha tenido entre las cuerdas a la modelo.

PUBLICIDAD

Así lo dieron a conocer en el programa Que te lo digo, revelando que el exanimador de La Red y el programa Sígueme y te sigo de TV+, habría emitido un cheque por 86 millones de pesos, pero no tenía fondos.

“Probablemente, hizo negocios con otra entidad, a la cual le adeudaba una gran cantidad de plata. Sin embargo, al momento de pagar, intentó hacerlo con un cheque que no tenía fondos y fue rechazado. No solo eso, sino que la cuenta estaría cerrada”, contó la periodista Paula Escobar, consignó Página 7.

Producto de esto, la empresa afectada inició acciones legales en el Poder Judicial, el pasado 17 de julio. por una deuda de $86.211.386.

“No habiendo sido pagado el cheque ya singularizado, esta parte se encuentra preparando las acciones penales correspondientes”, leyó la panelista de Que te lo digo, desde el documento.

Con esto, se sumaría un nuevo problema financiero para el locutor radial, de quien se supo, tras su separación con Carla Jara, que tenía varias deudas debido a negocios fallidos.

Las deudas a Carla Jara

“Me llego a reír con tanta mentira. Estoy impactada. Impactada con tanta cosa que me mandan, porque no estoy mirando el programa. Pero qué heavy cómo alguien puede llegar a mentir tanto”, dijo tiempo atrás Carla Jara sobre su exmarido, por un viaje que realizaron a Brasil.

“El viaje ya me da lo mismo, pero espero que algún día me pague toda la plata que me debe... y es mucha. Ojalá que algún día se digne a pagarme toda la plata que le he prestado”, fueron parte de sus palabras.