“No sé si cumplió con mis expectativas”: Antonia Casanova sobre la relación con su madre dentro de Gran Hermano

El pasado domingo 25 de agosto en “La casa más famosa del mundo” se vivió la sexta eliminación de lo que va de la segunda temporada chilena, que en este caso la jugadora elegida por el voto popular del público fue Antonia Casanova.

Recordemos que los jugadores que ya habían abandonado las dependencias argentinas son: Daniela Bravo, Karina Jerez, Yuyuniz Navas, Diego Basáez y Carlyn Romero.

La más reciente eliminada del reality, la joven Antonia, se sinceró ante el medio Lima Limón sobre la relación que mantuvo con su madre, Yuyuniz Navas, dentro del encierro: “Tenía otra expectativa de lo que podía ser, no sé si cumplió con mis expectativas”.

Dentro de lo que más le faltó a Casanova en la estadía con Navas dentro de la casa-estudio de Buenos Aires, fue el poco tiempo que pasaron juntas: “Yo pensé que iba a tener más momentos para estar con mi mamá, para mostrarme, lo que mostramos en redes sociales, una relación madre e hija más divertida, más desde la talla, más desde nuestro común”.

“Después los conflictos, que yo decía en mi mente, ‘Pucha, yo no lo hubiera hecho así, o yo no hubiera dicho eso’, pero era mi mamá. Entonces tampoco podía ir y decirle lo hiciste mal o no me gustó como lo hiciste, al final tenía que apañar no más”, sinceró la joven influencer.

Antonia cree que uno de los impedimentos para mantener el lazo de madre e hija, fue el sótano, puesto que, la mayoría de las semanas estaban separadas: una gozaba de las comodidades de la casa y la otra las temibles condiciones del sótano: “Nunca alcanzamos a estar juntas en alguno de los dos lados como para compartir esas cosas más lindas que teníamos”.

El próximo miércoles 28 de agosto la casa tendrá su día de nominación para conformar la séptima placa de eliminación que dará paso a otro abandono que sufrirá Gran Hermano Chile 2.