“Nos hemos dado unos besos así locos”: Antonia Casanova se sincera con comprometedores dichos sobre Pailita

La última eliminada de “La casa más famosa del mundo” en su segunda edición chilena, Antonia Casanova, sigue dando que hablar afuera del reality. En esta ocasión, la hija de la actriz Yuyuniz Navas repasó sobre cómo es su relación con uno de los artistas del género urbano nacional más exitosos de la actualidad: Pailita.

Durante la semana debut en el encierro, quien fuera la primera jugadora en abandonar las dependencias de Gran Hermano, Daniela Bravo, ya había mencionado a Carlos Rain, conocido artísticamente como Pailita: “Yo me agarré a mi amor platónico: un reguetonero. Fue una huev... O sea, yo le terminé así como odiando. Pensé que era tela al principio; pensé que era muy tierno... No quiero hablar mal: No, me basureó. Muchos comentarios súper hueo... de él hacia mí. Comentarios todo el rato bajándote. Fue como humillante”.

Y en esta oportunidad, fue el turno de Antonia Casanova , quien ante el medio Página 7 se refirió acerca de su cercanía con el autor de éxitos como Dímelo Ma, Ultra Solo, Parcera y Par de Veces: “No me acuerdo haber dicho yo que era quebrado, pero sí quizás alguna de las chicas dijo algo así... Yo en realidad soy amiga de él, somos amigos. Soy amiga de su grupo. Quizás, claro, nos hemos dado unos besos así locos y qué sé yo; nada más. Nunca he tenido una experiencia mala con él. Me cae súper bien” , sostuvo la joven.

“Quizás, sí, podría decir que le he conocido varias chiquillas por ahí, pero eso es como todos no más poh, si tampoco es algo que sea malo. Pero me cae súper bien y nada poh, y rico, que se repita”, sentenció la influencer.

Cabe recordar que el joven cantante urbano ya había sido aludido en la edición 2023 de Gran Hermano, puesto que una de las integrantes del elenco era expareja de Pailta: Skarleth Labra. En este entonces su ingreso causó furor y controversias, ya que había gente que aseguraba que entró solo por ser el viejo amor de un artista de moda, pero terminó siendo de las jugadoras más tiernas y queridas dentro de la casa-estudio de Buenos Aires.