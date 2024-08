“A mí me gustan bandidos”: Antonia Casanova habló de sus relaciones dentro de la casa de Gran Hermano

La última eliminada de “La casa más famosa del mundo”, Antonia Casanova, detalló una serie de hechos que ocurrieron dentro del encierro del reality y se refirió también a sus relaciones, tanto de amistades como amorosas.

Junto al tiktoker y periodista Max Araya –conocido por realizarle breves entrevistas a participantes de programas de televisión– la joven influencer narró acerca de la “experiencia al límite” que fue para ella Gran Hermano Chile.

El comunicador le consultó sobre quién era su mejor y peor amigo del encierro. En cuanto a la persona más cercana, aseguró que ya no sabía, puesto que tras su salida de la casa ha escuchado varios comentarios de los participantes que no le han “gustado para nada”. Además, confesó que Camila Power no es su mejor amiga. Lo que sí, destacó a Felipe porque él “siempre sacaba con una sonrisa e intentaba tirarnos para arriba”. También nombró a Michelle , que le caía bien. Y en la otra vereda, Antonia sostuvo que con “ Camila Andrade no pasa nada” .

Respecto a si encontraba que el hecho de entrar con su madre, Yuyuniz Navas, la perjudicó, Antonia señaló lo siguiente: “No siento que haya sido desventaja, creo que era como tenía que ser el juego, pero sí me apagó igual harto el tener que estar ahí como con el conflicto de ella, que no era mi conflicto, porque en un principio yo me llevaba bien con la Michelle: conversábamos, fue con la primera que entré, entraba a la pieza y me quedaba conversando con ella”.

El periodista le mencionó a la joven que él la veía en una relación con Íñigo López, ante lo que Casanova respondió con un tajante “¡No! ¿por qué? a mí me gustan bandidos, no me gusta el Íñigo” .

Siguiendo la misma línea, la hija de la actriz nacional se refirió acerca del famoso “consentimiento” que pide Gran Hermano cuando ve que dos participantes suben el nivel de fogosidad. “(con Miguel) No pasó, pero si me hubiera quedado yo creo que sí hubiera pasado. Menos mal me sacaron”, sentenció la influencer.